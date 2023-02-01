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Солист «АукцЫона» Олег Гаркуша перевоплотится в священника в новом проекте Свердловской киностудии

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Новости кино >>
1 февраля 2023
В Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Длительные свидания», где главную роль исполняет солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской киностудии.

Солист «АукцЫона» Олег Гаркуша перевоплотится в священника в новом проекте Свердловской киностудии
фото: Пресс-служба Свердловской киностудии

По сюжету отец Александр живет обычную земную жизнь, но все меняется, когда в городском храме случается пожар. В поджоге обвиняют юную глухонемую девушку Варю (Василиса Перелыгина), не способную за себя постоять. Отец Александр решается помочь девушке и создает вокруг Вари жизнь, которой у нее никогда не было.

В фильме также снимаются Никита Тарасов, Николай Козак и Константин Балакирев. За режиссуру отвечает Георгий Лялин, выпускник Андрея Эшпая. Помимо самого Екатеринбурга съемки пройдут в Санкт-Петербурге. Вместе со Свердловской киностудией производством проекта занимается онлайн-кинотеатр START при поддержке Минкультуры РФ.

Солист «АукцЫона» Олег Гаркуша перевоплотится в священника в новом проекте Свердловской киностудии
фото: Пресс-служба Свердловской киностудии

«На меня произвел сильное впечатление дебютный фильм режиссера Георгия Лялина «Распутье». В авторском кино Георгий сторонится формализма и интересуется человеческими реалистичными историями. Поэтому мне интересно сниматься в его новом фильме. Роль священника меня привлекает своей необычностью. К тому же, в 80-е годы я бывал в Свердловске с гастролями и с тех пор люблю этот город», — поделился Олег Гаркуша.

Фильм «Длительные свидания» выйдет в прокат 2024 году.
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фильмы
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Солист «АукцЫона» Олег Гаркуша перевоплотится в священника в новом проекте Свердловской киностудии фотографии
Солист «АукцЫона» Олег Гаркуша перевоплотится в священника в новом проекте Свердловской киностудии фотографии
Солист «АукцЫона» Олег Гаркуша перевоплотится в священника в новом проекте Свердловской киностудии фотографии
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