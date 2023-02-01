Солист «АукцЫона» Олег Гаркуша перевоплотится в священника в новом проекте Свердловской киностудии

В Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Длительные свидания», где главную роль исполняет солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской киностудии.
фото: Пресс-служба Свердловской киностудии
По сюжету отец Александр живет обычную земную жизнь, но все меняется, когда в городском храме случается пожар. В поджоге обвиняют юную глухонемую девушку Варю (Василиса Перелыгина), не способную за себя постоять. Отец Александр решается помочь девушке и создает вокруг Вари жизнь, которой у нее никогда не было.
«На меня произвел сильное впечатление дебютный фильм режиссера Георгия Лялина «Распутье». В авторском кино Георгий сторонится формализма и интересуется человеческими реалистичными историями. Поэтому мне интересно сниматься в его новом фильме. Роль священника меня привлекает своей необычностью. К тому же, в 80-е годы я бывал в Свердловске с гастролями и с тех пор люблю этот город», — поделился Олег Гаркуша.
Фильм «Длительные свидания» выйдет в прокат 2024 году.
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