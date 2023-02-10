Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Врачи «Склифосовского» поедут на море 11 февраля

10 февраля
2023 год

Новости кино >>
10 февраля 2023
Премьера фильма «Море. Солнце. Склифосовский» с Максимом Авериным состоится 11 февраля в эфире «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Врачи «Склифосовского» поедут на море 11 февраля
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Последний месяц лета. Лучшие врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского отправляются в гости к своим бывшим коллегам – Полине и Петру Пастуховым (Ольга Павловец и Дмитрий Миллер), которые несколько лет назад переехали к морю. Пляж, море, солнце, счастливые женщины и дети – это ли не настоящий отпуск? Но лучший хирург отделения Олег Брагин (Аверин) не был бы самим собою, если бы не нашёл приключений даже в свободное от работы время.

«Несколько лет я просил авторов сериала: вывезите нас из этих больничных коридоров и павильонных ламп к морю и солнцу. И вот вывезли, и под этим солнцем с нами произошло всё, что только могло произойти забавного, курьезного и трогательного. Я надеюсь, зрителям понравится, и они от души посмеются», — говорит Максим Аверин.

На съемках компанию ему составили Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Константин Юшкевич, Екатерина Травова, Анна Якунина, Владимир Жеребцов, Мария Рыщенкова и Александр Сирин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Максим АверинВладимир ЖеребцовАндрей ИльинМария КуликоваДмитрий МиллерОльга ПавловецМария РыщенковаАлександр СиринЕкатерина ТравоваКонстантин ЮшкевичЕлена ЯковлеваАнна Якунина
фильмы
Море. Солнце. СклифосовскийСклифосовский (1 сезон)Склифосовский (10 сезон)Склифосовский (11 сезон)Склифосовский (2 сезон)Склифосовский (3 сезон)Склифосовский (4 сезон)Склифосовский (5 сезон)Склифосовский (6 сезон)Склифосовский (7 сезон)Склифосовский (8 сезон)Склифосовский (9 сезон)

анонс

Скорбим

Александр Блинов
8 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Блинов.
Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Ирина Вальц
Владимир Зельдин
Леонхард Мерзин
Егор Морозов
Марина Полицеймако
Алина Сергеева
Аида Юнусова
Роберт Вагнер
Филип Гленистер
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Виктор Ребенджюк
Эмма Робертс
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
Одиноки вместе
драма, комедия, мелодрама
США, 2022
Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Интервью
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
2 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен