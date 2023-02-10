Врачи «Склифосовского» поедут на море 11 февраля

Последний месяц лета. Лучшие врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского отправляются в гости к своим бывшим коллегам – Полине и Петру Пастуховым (Ольга Павловец и Дмитрий Миллер), которые несколько лет назад переехали к морю. Пляж, море, солнце, счастливые женщины и дети – это ли не настоящий отпуск? Но лучший хирург отделения Олег Брагин (Аверин) не был бы самим собою, если бы не нашёл приключений даже в свободное от работы время.
«Несколько лет я просил авторов сериала: вывезите нас из этих больничных коридоров и павильонных ламп к морю и солнцу. И вот вывезли, и под этим солнцем с нами произошло всё, что только могло произойти забавного, курьезного и трогательного. Я надеюсь, зрителям понравится, и они от души посмеются», — говорит Максим Аверин.
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