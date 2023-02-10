Николь Кидман и Джейми Ли Кёртис проведут судмедэкспертизу в сериале Amazon

Николь Кидман
и Джейми Ли Кёртис
исполнят главные роли в сериале по мотивам книг Патрисии Корнуэлл о Кей Скарпетте, сообщает Deadline
.
фото: deadline.com
Кидман сыграет судмедэксперта Кей Скарпетту, которая блестяще справляется с раскрытием преступлений. Прототипом героини стала реальная судмедэксперт Вирджиния Марселла Фаринелли Фиерро. Кертис воплотит образ взбалмошной сестры Кей.
Обе актрисы продюсируют проект. Сценаристом и шоураннером выступает Лиз Сарнофф
(«Остаться в живых
»). Сериал выйдет на стриминге Amazon Prime Video.
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