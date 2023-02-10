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Николь Кидман и Джейми Ли Кёртис проведут судмедэкспертизу в сериале Amazon

10 февраля
2023 год

Новости кино >>
10 февраля 2023
Николь Кидман и Джейми Ли Кёртис исполнят главные роли в сериале по мотивам книг Патрисии Корнуэлл о Кей Скарпетте, сообщает Deadline.

Николь Кидман и Джейми Ли Кёртис проведут судмедэкспертизу в сериале Amazon
фото: deadline.com

Кидман сыграет судмедэксперта Кей Скарпетту, которая блестяще справляется с раскрытием преступлений. Прототипом героини стала реальная судмедэксперт Вирджиния Марселла Фаринелли Фиерро. Кертис воплотит образ взбалмошной сестры Кей.

Обе актрисы продюсируют проект. Сценаристом и шоураннером выступает Лиз СарноффОстаться в живых»). Сериал выйдет на стриминге Amazon Prime Video.
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