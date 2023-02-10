Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Одиссея первобытного человека»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом выйдет в российский прокат 4 мая

10 февраля
2023 год

Новости кино >>
10 февраля 2023

Фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет в российский кинопрокат 4 мая, сообщает кинокомпания «Вольга».

«Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом выйдет в российский прокат 4 мая

Это новая работа независимой студии А24 и режиссера Ари Астера, известного своими хоррорами «Солнцестояние» и «Реинкарнация».

По сюжету Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает – мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждет невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени.

В кадре компанию Фениксу составили Паркер Поузи, Эми Райан, Нэйтан Лейн и Стивен Хендерсон. За визуальную часть отвечал оператор Павел ПогоржельскийВоды слонам!»).
версия для печати

Самое интересное

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
3 комментария

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Ари АстерНатан ЛейнПавел ПогоржельскийПаркер ПоузиЭми РайанХоакин Феникс
фильмы
Бо боитсяВоды слонам!РеинкарнацияСолнцестояние

анонс

Деконструкция «Одиссея первобытного человека»

Скорбим

Александр Блинов
8 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Блинов.
Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.

День рождения >>

Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Ирина Вальц
Владимир Зельдин
Леонхард Мерзин
Егор Морозов
Марина Полицеймако
Алина Сергеева
Аида Юнусова
Роберт Вагнер
Филип Гленистер
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Виктор Ребенджюк
Эмма Робертс
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
Одиноки вместе
драма, комедия, мелодрама
США, 2022
Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?