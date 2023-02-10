«Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом выйдет в российский прокат 4 мая

Фильм «Все страхи Бо
» с Хоакином Фениксом
в главной роли выйдет в российский кинопрокат 4 мая, сообщает кинокомпания «Вольга».
Это новая работа независимой студии А24 и режиссера Ари Астера
, известного своими хоррорами «Солнцестояние
» и «Реинкарнация
».
По сюжету Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает – мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждет невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени.
В кадре компанию Фениксу составили Паркер Поузи
, Эми Райан
, Нэйтан Лейн
и Стивен Хендерсон
. За визуальную часть отвечал оператор Павел Погоржельский
(«Воды слонам!
»).
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