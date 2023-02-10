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Антонина Паперная переживает предательство Игоря Стама в мелодраме «Холодное блюдо»

10 февраля
2023 год

Новости кино >>
10 февраля 2023

Антонина Паперная и Игорь Стам исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме «Холодное блюдо». О завершении съемок проекта сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Антонина Паперная переживает предательство Игоря Стама в мелодраме «Холодное блюдо»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Дана работает в рекламном агентстве и встречается с Кириллом, сыном генерального директора. Молодым людям приходится скрывать свою связь из-за мамы Кирилла, которая не любит Дану и хочет свести сына с «более достойной» девушкой. В агентство приходит новый заказчик – бизнесмен Никита. Они с Даной совместно работают над проектом, много общаются, вызывая недовольство Кирилла. Никита начинает ухаживать за Даной, и вскоре она понимает, что влюбилась. Кирилл не готов мириться с проигрышем, поэтому девушка увольняется с работы. Спустя месяц головокружительного романа Никита и Дана принимают решение пожениться, но прямо на свадьбе жених бросает ее. Дана узнает, что когда-то они были знакомы. Она – его первая любовь.

«Моя Дана – очень сильная и самодостаточная девушка. Она реализовала себя в карьере и уже полностью готова к семейной жизни. Встретив Никиту, она почувствовала, что рядом с ней именно тот мужчина, который ей нужен – взрослый, самостоятельный и понимающий. Даже пережив предательство, она уверена, что Никита – ее человек. Такую любовь, наверное, можно назвать слепой, но я уверена, она способна преодолеть любые испытания», — рассказала Антонина Паперная.

В сериале также снялись Антон Даниленко, Анастасия Пьянова, Марина Куделинская, Оксана Иванченко, Владислав Фельдман, Василиса Червова и другие. Режиссером выступил Игорь Мужжухин.
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