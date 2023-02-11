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Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

11 февраля
2023 год

Новости кино >>
11 февраля 2023

«Одинокий замок в Зазеркалье» стал первым аниме, попавшим на Международный кинофестиваль в Роттердаме (фрагмент романа-первоисточника можете прочитать у нас на сайте). 5 февраля в возрасте 87 лет умерла сэйю Такако Сасуга: среди прочего, она подарила голос кукольной крольчихе Мономи из аниме- и видеоигрового цикла «Данганронпа», Лили Джонс из «Энн из Зеленых крыш» и Тофслу с Вислой из японской экранизации «Муми-троллей» 1990-х. 7 апреля выйдет финальный 20-й том манги Кэйго Маки «Моя девушка не только милая». Тогда же, в апреле, на японском телевидении покажут «Синий оркестр» Сэйдзи Киси. А вот релиз фэнтезийного ромкома «Святая Сесилия и пастор Лоренс» перенесли из-за ковида с апреля на июль сего года. Стриминг-сервис Crunchyroll решил отменить ежегодный аниме-фестиваль: представители площадки заявили, что желают сосредоточиться на других смотрах и выставках, а вот когда вернутся — забыли упомянуть. Это не первая отмена Crunchyroll Expo: в 2020-м фестиваль свернули из-за эпидемии, а в 2021-м перенесли мероприятие в онлайн-режим. Центральная телерадиокомпания Японии NHK поведала, что в марте в эфир нагрянет часовой спешл из финала «Атаки титанов» — и это только половина хороших новостей: вторую часть тоже покажут в течение года. Кроме того, аналитическая компания Parrot Analytics подсчитала, что «Атака титанов» стала самым востребованным шоу прошлого года: в 2021-м гранд-аниме студии MAPPAЧеловек-бензопила», «Магическая битва») чествовали в точно таком же статусе. При этом Video Research рапортует, что второй сезон «Истребителя демонов» стал самым просматриваемым аниме 2022-го в Японии.

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

А теперь то, ради чего мы все тут собрались — хит-парад чужих заработков. По результатам 87 дня проката «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая продала больше 10 миллионов билетов и в сумме собрала больше $101 миллиона, что двигает картину на 22-е место среди самых прибыльных фильмов Японии и на 10-е — среди самых кассовых аниме. Так, видимо, на родине режиссера поздравили с юбилеем: это третья к ряду его картина с таким показателем (после «Твоего имени» и «Дитя погоды»; впереди только Миядзаки — у него четыре). «Истребитель демонов» (речь о спешле «Мировой тур») тоже наводнил собой кинотеатры, сгенерировав за три дня $8,73 миллиона. Наконец, полнометражное аниме «Мастера меча онлайн: Прогрессив — Скерцо глубокой ночи» наведалось в американский прокат: выручка с 892 кинотеатров составила всего $607 тысяч (родной бокс-офис принес тайтлу почти $8 миллионов).

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о самых крутых японских пожарных или новой арке «Моей геройской академии»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Истребитель демонов»: так что же было так популярно у японцев?
Создатели второго сезона аниме «Невеста чародея» поделились новым трейлером (предыдущий можно посмотреть в январском дайджесте). Драматическую историю по мотивам манги Корэ Ямадзаки снимают на Studio KAFKA, выход в эфир — уже 6 апреля.


Продолжение сериала экранизирует арку «Колледж», где Тисэ Хатори погрузится в новый дивный мир студенческого и магического угара. Опенинг Dear записала JUNNA, она же ранее исполняла вступительную музыкальную тему первого сезона.

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

К основному составу присоединятся:
Дайки Ямасита (Харуто Китс из «Восемьдесят шесть») в роли Вайолет
Минами Танака (Юмэти из «Войны горничных Акибы») в роли Жасмин
Мари Утияма (Эйко Усирода из «У Коми проблемы с общением») в роли Мэй
Мики Нацутани (Шерон Фид из «Магазинчика начинающего алхимика») в роли Эйприл Этвуд
Косукэ Ториуми (Иван Конев из «Легенды о героях Галактики») в роли Нарцисса Моэма
Мами Кояма (Тиёко Фудзивара из «Актрисы тысячелетия») в роли Ризе
Саюри Садаока (Элизабет из «Кэрол и Тьюсдей») в роли Лисбет

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Премьера второго сезона меха-аниме «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» состоится в апреле этого года. Производство ведется в стенах студии SunriseКовбой Бибоп», «Гинтама»).

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

Первая в истории франшизы протагонистка — юная и робкая Сулетта Меркьюри с планеты Меркурий — переводится в технологическую академию «Астикасия», чтобы стать пилотессой и научиться управлять мобильным доспехом «Гандам».

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Манга Нанаки Нанао «Хельк» вовсю готовится к экранизации. На официальном сайте сериала появился тизер, информация о творческой группе и сэйю, а премьеру карандашом наметили на июль 2023 года.


Пока человечество празднует поражение Короля демонов от рук одинокого героя, соратники поверженного сюзерена готовятся к величайшему турниру за титул престолонаследника. Спустя несколько месяцев ожесточенных состязаний безусловным фаворитом становится Хельк. И он — человек! Голубоглазый силач во всеуслышание заявляет о ненависти к себе подобным и призывает полностью уничтожить людской род. Рыжая Вермилио, одна из Четырех Небесных Правителей Империи, пристально следит за соревнованиями и подозревает Хелька в саботаже.

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

Директорское кресло на студии SatelightЧерный призыватель», «Хвост Феи») занимает Тацуо СатоКрейсер Надэсико», «Школа убийц»), сценарий адаптируют Тосидзо НэмотоВрата Штейна») и Мицутака ХиротаКайдзи»), за дизайн персонажей отвечает Ёсинори ДэноДжульетта из школы-интерната»), а музыкальное сопровождение сочиняет Ёсихиса ХираноОхотник х Охотник», «Тетрадь смерти»).

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Аниме «В бегах: Великая миссия» от студии Toei AnimationМононокэ», «Слэм-данк») по мотивам японского реалити-шоу «В погоне за деньгами» начнет выходить весной 2023 года.


Участники «первоисточника», в стремлении получить растущий денежный приз, скрываются от Охотников в черных костюмах внутри установленной игровой зоны. Действие сериала перенесут в будущее, где люди из-за глобального изменения климата покинули Землю и колонизировали Луну.

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

Руководят проектом Юкио КайдзаваШутки чокнутой столицы») и Кохэй КурэтаВан-Пис»), персонажей ваяет Ёити ОнисиМастера меча онлайн», «О моем перерождении в слизь»), композитор – Котаро НакагаваКод Гиас: Восставший Лелуш», «Готика»).

Читать «Ван-Пис: Красный» — суперхит Toei Animation за прошлый год
На официальном сайте предстоящего фильма «Вселенная Гридмена» от студии TriggerКиберпанк: Бегущие по краю», «Милый во Франксе») появился новый трейлер. В японские кинотеатры аниме завезут 24 марта 2023 года.


В грядущем кроссовере объединятся два фантастических экшн-сериала: «Гридмен», дебютировавший в октябре 2018 года, и «Диназенон», премьера которого состоялась в апреле 2021 года.

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

Уже знакомых персонажей озвучат:
Рикки Такараду — Юмэ Миямото (Ито из «Мастера муси»)
Юту Хибики — Юя Хиросэ (Такуя Ямамото из «Токийских мстителей»)
Гридмена — Хикару Мидорикава (Ёсито Кикути из «Крутого учителя Онидзуки»)
Сё Уцуми — Сома Сайто (Хадзимэ Танака из «Необычного такси»)
Юмэ Минами — Сион Вакаяма (Адзура из «Доктора Стоуна»)
Ёмоги Асанаку — Дзюнъя Эноки (Юдзи Итадори из «Магической битвы»)
Тисэ Асукагаву — Тика Андзай (Тисато Нисикиги из «Ликорис Рекойл»)
Коёми Яманаку — Юитиро Умэхара (Уэзер Репорт из «Каменного океана»)

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

Режиссером вновь выступит Акира Амэмия, снявший и «Гридмена», и «Диназенона». Также к работе вернулись сценарист Кэйити ХасэгаваЯрость Бахамута: Генезис»), дизайнер персонажей Масару СакамотоИдолмастер») и композитор Сиро СагисуЕвангелион»).

Читать Рецензия на аниме «Гридмен»
Бонус выпуска: постер аниме «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит» (новой информации о проекте пока нет). Ня!

Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.
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Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю. фотографии
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