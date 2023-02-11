Король демонов умер, да здравствует Синкай! Главные новости аниме за неделю.

«Одинокий замок в Зазеркалье
» стал первым аниме, попавшим на Международный кинофестиваль в Роттердаме (фрагмент романа-первоисточника можете прочитать у нас на сайте
). 5 февраля в возрасте 87 лет умерла сэйю Такако Сасуга
: среди прочего, она подарила голос кукольной крольчихе Мономи из аниме- и видеоигрового цикла «Данганронпа
», Лили Джонс из «Энн из Зеленых крыш
» и Тофслу с Вислой из японской экранизации «Муми-троллей
» 1990-х. 7 апреля выйдет финальный 20-й том манги Кэйго Маки
«Моя девушка не только милая
». Тогда же, в апреле, на японском телевидении покажут «Синий оркестр
» Сэйдзи Киси
. А вот релиз фэнтезийного ромкома «Святая Сесилия и пастор Лоренс
» перенесли из-за ковида с апреля на июль сего года. Стриминг-сервис Crunchyroll
решил отменить ежегодный аниме-фестиваль: представители площадки заявили, что желают сосредоточиться на других смотрах и выставках, а вот когда вернутся — забыли упомянуть. Это не первая отмена Crunchyroll Expo: в 2020-м фестиваль свернули из-за эпидемии, а в 2021-м перенесли мероприятие в онлайн-режим. Центральная телерадиокомпания Японии NHK поведала, что в марте в эфир нагрянет часовой спешл из финала «Атаки титанов
» — и это только половина хороших новостей: вторую часть тоже покажут в течение года. Кроме того, аналитическая компания Parrot Analytics подсчитала, что «Атака титанов» стала самым востребованным шоу прошлого года: в 2021-м гранд-аниме студии MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Магическая битва
») чествовали
в точно таком же статусе. При этом Video Research рапортует, что второй сезон «Истребителя демонов
» стал самым просматриваемым аниме 2022-го в Японии.
А теперь то, ради чего мы все тут собрались — хит-парад чужих заработков. По результатам 87 дня проката «Судзумэ закрывает двери
» Макото Синкая
продала больше 10 миллионов билетов и в сумме собрала больше $101 миллиона, что двигает картину на 22-е место среди самых прибыльных фильмов Японии и на 10-е — среди самых кассовых аниме. Так, видимо, на родине режиссера поздравили с юбилеем: это третья к ряду его картина с таким показателем (после «Твоего имени
» и «Дитя погоды
»; впереди только Миядзаки
— у него четыре
). «Истребитель демонов
» (речь о спешле «Мировой тур
») тоже наводнил собой кинотеатры, сгенерировав за три дня $8,73 миллиона. Наконец, полнометражное аниме «Мастера меча онлайн: Прогрессив — Скерцо глубокой ночи
» наведалось в американский прокат: выручка с 892 кинотеатров составила всего $607 тысяч (родной бокс-офис принес тайтлу почти $8 миллионов).
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о самых крутых японских пожарных
или новой арке
«Моей геройской академии
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Читать
«Истребитель демонов»: так что же было так популярно у японцев?
Создатели второго сезона аниме «Невеста чародея
» поделились новым трейлером (предыдущий можно посмотреть в январском дайджесте
). Драматическую историю по мотивам манги Корэ Ямадзаки
снимают на Studio KAFKA
, выход в эфир — уже 6 апреля.
Продолжение сериала экранизирует арку «Колледж», где Тисэ Хатори погрузится в новый дивный мир студенческого и магического угара. Опенинг Dear
записала JUNNA
, она же ранее исполняла вступительную музыкальную тему первого сезона.
К основному составу присоединятся:
Дайки Ямасита
(Харуто Китс из «Восемьдесят шесть
») в роли Вайолет
Минами Танака
(Юмэти из «Войны горничных Акибы
») в роли Жасмин
Мари Утияма
(Эйко Усирода из «У Коми проблемы с общением
») в роли Мэй
Мики Нацутани
(Шерон Фид из «Магазинчика начинающего алхимика
») в роли Эйприл Этвуд
Косукэ Ториуми
(Иван Конев из «Легенды о героях Галактики
») в роли Нарцисса Моэма
Мами Кояма
(Тиёко Фудзивара из «Актрисы тысячелетия
») в роли Ризе
Саюри Садаока
(Элизабет из «Кэрол и Тьюсдей
») в роли Лисбет
Читать
«У Коми проблемы с общением» — еще одно аниме об учебе и магии (дружбы)
Премьера второго сезона меха-аниме «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
» состоится в апреле этого года. Производство ведется в стенах студии Sunrise
(«Ковбой Бибоп
», «Гинтама
»).
Первая в истории франшизы протагонистка — юная и робкая Сулетта Меркьюри с планеты Меркурий — переводится в технологическую академию «Астикасия», чтобы стать пилотессой и научиться управлять мобильным доспехом «Гандам».
Читать
Обзор FLCL — культовую меху о взрослении и сексуальности
Манга Нанаки Нанао
«Хельк
» вовсю готовится к экранизации. На официальном сайте сериала появился тизер, информация о творческой группе и сэйю, а премьеру карандашом наметили на июль 2023 года.
Пока человечество празднует поражение Короля демонов от рук одинокого героя, соратники поверженного сюзерена готовятся к величайшему турниру за титул престолонаследника. Спустя несколько месяцев ожесточенных состязаний безусловным фаворитом становится Хельк. И он — человек! Голубоглазый силач во всеуслышание заявляет о ненависти к себе подобным и призывает полностью уничтожить людской род. Рыжая Вермилио, одна из Четырех Небесных Правителей Империи, пристально следит за соревнованиями и подозревает Хелька в саботаже.
Директорское кресло на студии Satelight
(«Черный призыватель
», «Хвост Феи
») занимает Тацуо Сато
(«Крейсер Надэсико
», «Школа убийц
»), сценарий адаптируют Тосидзо Нэмото
(«Врата Штейна
») и Мицутака Хирота
(«Кайдзи
»), за дизайн персонажей отвечает Ёсинори Дэно
(«Джульетта из школы-интерната
»), а музыкальное сопровождение сочиняет Ёсихиса Хирано
(«Охотник х Охотник
», «Тетрадь смерти
»).
Читать
«Синий экзорцист» — фэнтези о детях Сатаны, сражающихся с отцом
Аниме «В бегах: Великая миссия
» от студии Toei Animation
(«Мононокэ
», «Слэм-данк
») по мотивам японского реалити-шоу «В погоне за деньгами
» начнет выходить весной 2023 года.
Участники «первоисточника», в стремлении получить растущий денежный приз, скрываются от Охотников в черных костюмах внутри установленной игровой зоны. Действие сериала перенесут в будущее, где люди из-за глобального изменения климата покинули Землю и колонизировали Луну.
Руководят проектом Юкио Кайдзава
(«Шутки чокнутой столицы
») и Кохэй Курэта
(«Ван-Пис
»), персонажей ваяет Ёити Ониси
(«Мастера меча онлайн
», «О моем перерождении в слизь
»), композитор – Котаро Накагава
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Готика
»).
Читать
«Ван-Пис: Красный» — суперхит Toei Animation за прошлый год
На официальном сайте предстоящего фильма «Вселенная Гридмена
» от студии Trigger
(«Киберпанк: Бегущие по краю
», «Милый во Франксе
») появился новый трейлер. В японские кинотеатры аниме завезут 24 марта 2023 года.
В грядущем кроссовере объединятся два фантастических экшн-сериала: «Гридмен
», дебютировавший в октябре 2018 года, и «Диназенон
», премьера которого состоялась в апреле 2021 года.
Уже знакомых персонажей озвучат:
Рикки Такараду — Юмэ Миямото
(Ито из «Мастера муси
»)
Юту Хибики — Юя Хиросэ
(Такуя Ямамото из «Токийских мстителей
»)
Гридмена — Хикару Мидорикава
(Ёсито Кикути из «Крутого учителя Онидзуки
»)
Сё Уцуми — Сома Сайто
(Хадзимэ Танака из «Необычного такси
»)
Юмэ Минами — Сион Вакаяма
(Адзура из «Доктора Стоуна
»)
Ёмоги Асанаку — Дзюнъя Эноки
(Юдзи Итадори из «Магической битвы
»)
Тисэ Асукагаву — Тика Андзай
(Тисато Нисикиги из «Ликорис Рекойл
»)
Коёми Яманаку — Юитиро Умэхара
(Уэзер Репорт из «Каменного океана
»)
Режиссером вновь выступит Акира Амэмия
, снявший и «Гридмена», и «Диназенона». Также к работе вернулись сценарист Кэйити Хасэгава
(«Ярость Бахамута: Генезис
»), дизайнер персонажей Масару Сакамото
(«Идолмастер
») и композитор Сиро Сагису
(«Евангелион
»).
Читать
Рецензия на аниме «Гридмен»
Бонус выпуска
: постер аниме «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
» (новой информации
о проекте пока нет). Ня!
обсуждение >>