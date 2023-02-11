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Хелена Бонем Картер вновь поработает с режиссером «Короны»

11 февраля
2023 год

Новости кино >>
11 февраля 2023

Хелена Бонем Картер вновь поработает с режиссером «Короны» Джессикой Хоббс. Актриса исполнит одну из главных ролей в экранизации романа Бенджамина Майерса The Offing, сообщает Deadline.

Хелена Бонем Картер вновь поработает с режиссером «Короны»
фото: deadline.com

Действие развернется в послевоенной Англии. Картина расскажет о дружбе богемной пьющей затворницы Дульси (Бонем Картер) и 16-летнего Роберта, который должен пойти по стопам отца и стать шахтером. Женщина открывает мальчику мир, знакомит его с поэзией. Однако со временем герой обнаруживает, что Дульси скрывает историю своей трагической любви и ее жизнь далека от идиллии. В итоге вместе с Робертом она отправится в путешествие, которое изменит судьбы обоих.

Сейчас идет кастинг на роль Роберта. Хелена Бонем Картер также выступит исполнительным продюсером фильма. Съемки должны стартовать в конце года.
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Деконструкция «Одиссея первобытного человека»

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