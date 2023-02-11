Кристен Стюарт сыграет Сьюзен Зонтаг

Фильм под рабочим названием «Зонтаг» будет состоять из четырех глав о бурной жизни знаменитой интеллектуалки 20-го века. В основу сценария положена книга Бена Мозера «Зонтаг: Ее жизнь», отмеченная Пулитцеровской премией.
Режиссерское кресло займет Кирстен Джонсон, известная своими документальными картинами «Человек с камерой» и «Дик Джонсон мертв». Производством займется компания Brouhaha Entertainment.
Съемки фильма пройдут в Берлине, Калифорнии, Нью-Йорке, Париже и Сараево. На Берлинале-2023, где Кристен Стюарт возглавит жюри, будут сняты документальные кадры с обсуждением подготовки к роли Зонтаг.
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