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Кристен Стюарт сыграет Сьюзен Зонтаг

11 февраля
2023 год

Новости кино >>
11 февраля 2023
Кристен Стюарт сыграет в байопике про американскую писательницу, философа и политическую активистку Сьюзен Зонтаг, сообщает Screen Daily.

Кристен Стюарт сыграет Сьюзен Зонтаг
фото: Los Angeles Times

Фильм под рабочим названием «Зонтаг» будет состоять из четырех глав о бурной жизни знаменитой интеллектуалки 20-го века. В основу сценария положена книга Бена Мозера «Зонтаг: Ее жизнь», отмеченная Пулитцеровской премией.

Режиссерское кресло займет Кирстен Джонсон, известная своими документальными картинами «Человек с камерой» и «Дик Джонсон мертв». Производством займется компания Brouhaha Entertainment.

Съемки фильма пройдут в Берлине, Калифорнии, Нью-Йорке, Париже и Сараево. На Берлинале-2023, где Кристен Стюарт возглавит жюри, будут сняты документальные кадры с обсуждением подготовки к роли Зонтаг.
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