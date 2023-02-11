Лиам Нисон организует побег из тюрьмы

Лиам Нисон
сыграет в триллере «Призрак Райкера
» (The Riker’s Ghost). Режиссерское кресло займет Нил Джордан
, который работал с артистом над проектами «Бодрость духов
» и «Завтрак на Плутоне
», сообщает Deadline
.
фото: К/ф "Заложница"
Герой Нисона воплотит образ заключенного, который готовится к освобождению. Вместе с тем ему необходимо рискнуть и вызволить из тюрьмы террориста.
За сценарий отвечали Шон О’Киф
(«Правосудие Спенсера
») и Брайан Рудник
(«Уклончивые действия
»). Съемки должны стартовать в сентябре этого года.
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