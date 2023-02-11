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Лиам Нисон организует побег из тюрьмы

11 февраля
2023 год

Новости кино >>
11 февраля 2023
Лиам Нисон сыграет в триллере «Призрак Райкера» (The Riker’s Ghost). Режиссерское кресло займет Нил Джордан, который работал с артистом над проектами «Бодрость духов» и «Завтрак на Плутоне», сообщает Deadline.

Лиам Нисон организует побег из тюрьмы
фото: К/ф "Заложница"

Герой Нисона воплотит образ заключенного, который готовится к освобождению. Вместе с тем ему необходимо рискнуть и вызволить из тюрьмы террориста.

За сценарий отвечали Шон О’КифПравосудие Спенсера») и Брайан РудникУклончивые действия»). Съемки должны стартовать в сентябре этого года.
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