Не стало создателя «Огненных колесниц» Хью Хадсона

Не стало создателя «Огненных колесниц
», супруга актрисы Мэриам д'Або
, британского режиссера, сценариста и продюсера Хью Хадсона
. Ему было 86 лет, уточняет The Guardian
.
Печальную новость сообщила семья постановщика, назвав причиной смерти «непродолжительную болезнь»
.
Хадсон родился 25 августа 1936 года в лондонском районе Вест-Энд. Его творческая карьера началась в Париже, где он работал монтажером. По возвращении в Лондон стал одним из руководителей компании неигрового кино. Работал над рекламными роликами и ассистентом режиссера, ставил документальные, короткометражные и телевизионные ленты.
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Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных
В большом кино дебютировал картиной «Огненные колесницы», удостоенной «Оскара» за лучший фильм. На его счету 22 режиссерские работы, включая фильмы «Грейстоук
», «Революция
», «Заблудшие ангелы
», «Моя веселая жизнь
», «Я мечтала об Африке
» и «Альтамира». Осенью 2022 года в российский прокат вышел «Мой тигр
» Брандо Квиличи
, чьим соавтором сценария выступил Хью Хадсон.
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