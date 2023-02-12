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Не стало создателя «Огненных колесниц» Хью Хадсона

12 февраля
2023 год

Новости кино >>
12 февраля 2023

Не стало создателя «Огненных колесниц», супруга актрисы Мэриам д'Або, британского режиссера, сценариста и продюсера Хью Хадсона. Ему было 86 лет, уточняет The Guardian.

Не стало создателя «Огненных колесниц» Хью Хадсона
фото: amazon.com

Печальную новость сообщила семья постановщика, назвав причиной смерти «непродолжительную болезнь».

Хадсон родился 25 августа 1936 года в лондонском районе Вест-Энд. Его творческая карьера началась в Париже, где он работал монтажером. По возвращении в Лондон стал одним из руководителей компании неигрового кино. Работал над рекламными роликами и ассистентом режиссера, ставил документальные, короткометражные и телевизионные ленты.

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В большом кино дебютировал картиной «Огненные колесницы», удостоенной «Оскара» за лучший фильм. На его счету 22 режиссерские работы, включая фильмы «Грейстоук», «Революция», «Заблудшие ангелы», «Моя веселая жизнь», «Я мечтала об Африке» и «Альтамира». Осенью 2022 года в российский прокат вышел «Мой тигр» Брандо Квиличи, чьим соавтором сценария выступил Хью Хадсон.
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