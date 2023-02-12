Вин Дизель в четвертый раз наденет очки Риддика

Вин Дизель
вернется к роли Риддика
в четвертой части популярной фантастической серии, уверяет Deadline
.
Фильм поставит по своему сценарию Дэвид Туи
. Режиссер совместно с Дизелем впервые обратился к персонажу в «Черной дыре
», вышедшей в 2000 году. Он же снял «Хроники Риддика
» и триквел.
«Риддик: Фурия» расскажет зрителям о том, как Риддик возвращается в свой родной мир, место, которое он почти не помнит и которое, как он опасается, может быть оставлено в руинах некромонгерами. Но там он находит других фурианцев, борющихся за свое существование с новым врагом. И некоторые из них больше похожи на Риддика, чем он мог себе представить.
Читать рецензию
«Риддик»: Фурианец хочет домой
На счету трилогии 255 млн долларов, собранных в мировом прокате, а также компьютерные игры, комиксы и аниме.
обсуждение >>