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Вин Дизель в четвертый раз наденет очки Риддика

12 февраля
2023 год

Новости кино >>
12 февраля 2023

Вин Дизель вернется к роли Риддика в четвертой части популярной фантастической серии, уверяет Deadline.

Вин Дизель в четвертый раз наденет очки Риддика
фото: imdb.com

Фильм поставит по своему сценарию Дэвид Туи. Режиссер совместно с Дизелем впервые обратился к персонажу в «Черной дыре», вышедшей в 2000 году. Он же снял «Хроники Риддика» и триквел.

«Риддик: Фурия» расскажет зрителям о том, как Риддик возвращается в свой родной мир, место, которое он почти не помнит и которое, как он опасается, может быть оставлено в руинах некромонгерами. Но там он находит других фурианцев, борющихся за свое существование с новым врагом. И некоторые из них больше похожи на Риддика, чем он мог себе представить.

Читать рецензию «Риддик»: Фурианец хочет домой

На счету трилогии 255 млн долларов, собранных в мировом прокате, а также компьютерные игры, комиксы и аниме.
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