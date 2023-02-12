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«Авеню 5» с Хью Лори закрыли после двух сезонов

12 февраля
2023 год

Новости кино >>
12 февраля 2023
Фантастическую комедию «Авеню 5», стартовавшую в январе 2020 года, закрыли после двух сезонов. Последний эпизод сериала был показан на HBO 28 ноября, уточняет THR.


Это рассказ о мире будущего, где главным туристическим направлением стал космос. Роскошный космический корабль «Авеню 5» под управлением капитана Райана Кларка застревает посреди космоса из-за поломки, что провоцирует на борту лайнера хаос и анархию. В критической ситуации на помощь пассажирам, казалось бы, должен прийти отважный капитан, однако он к этому явно не готов.

Главной звездой шоу Армандо Иануччи является Хью Лори, а компанию ему составили Сьюзи Накамура, Ребекка Фронт, Зак Вудс, Джош Гэд, Никки Амука-Бёрд и другие актеры.
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