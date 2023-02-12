«Авеню 5» с Хью Лори закрыли после двух сезонов

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Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года

У актрисы больше не осталось ролей в «Современнике»

Последний спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара

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«Знакомство родителей»: Хорошее дело браком не назовут

Но семейную трагикомедию с участием Ричарда Гира и Эммы Робертс об этом снимут