«Авеню 5» с Хью Лори закрыли после двух сезонов

Фантастическую комедию «Авеню 5
», стартовавшую в январе 2020 года, закрыли после двух сезонов. Последний эпизод сериала был показан на HBO 28 ноября, уточняет THR
.
Это рассказ о мире будущего, где главным туристическим направлением стал космос. Роскошный космический корабль «Авеню 5» под управлением капитана Райана Кларка застревает посреди космоса из-за поломки, что провоцирует на борту лайнера хаос и анархию. В критической ситуации на помощь пассажирам, казалось бы, должен прийти отважный капитан, однако он к этому явно не готов.
Главной звездой шоу Армандо Иануччи
является Хью Лори
, а компанию ему составили Сьюзи Накамура
, Ребекка Фронт
, Зак Вудс
, Джош Гэд
, Никки Амука-Бёрд
и другие актеры.
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