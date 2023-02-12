Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Мишки на сервере
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки экранизации игры Fallout

12 февраля
2023 год

Новости кино >>
12 февраля 2023

Съемки адаптации знаменитой серии видеоигр Fallout, которую готовят Джонатан Нолан и Лиза Джой, завершились. Об этом сообщил на форуме Reddit один из пользователей, опубликовав фото со съемочной площадки.

Завершились съемки экранизации игры Fallout
фото: reddit.com

В сериале заняты Кайл Маклахлен, Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Кселия Мендес-Джонс и Аарон Мотен.

Предполагается, что Пернелл сыграет молодую женщину с решительным настроем по имени Джин, которая может скрывать опасный секрет. Гоггинс воплотит собирательный образ гулей — мутировавших из-за радиации людей, невосприимчивых к последствиям ядерной войны. Роли остальных пока держатся в секрете.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

За постановку пилотного эпизода сериала для Amazon Prime Video отвечает Нолан. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Производством шоу займутся компании Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. От лица разработчиков в качестве продюсеров выступили Тодд Говард и Джеймс Алтман.

События постапокалиптической серии, стартовавшей в 1997 году, разворачиваются в далеком будущем в Пустошах, образовавшихся на месте США после ядерных взрывов. Игрокам предоставлялся шанс играть за героев, которые прежде никогда не видели небо, поскольку родились в Убежищах — подземных бункерах, построенных на случай апокалипсиса. На данный момент вселенная насчитывает четыре основных игры и несколько спин-оффов, включая культовый Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment, мобильную Fallout Shelter и многопользовательский Fallout 76.
версия для печати

Самое интересное

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
3 комментария

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кайл Маклахлен обнаружит себя в Пустошах
Элла Пернелл отправится в Пустоши
Уолтон Гоггинс станет гулем в адаптации Fallout
Съемки сериала по Fallout начнутся в 2022 году
По игровой вселенной Fallout создадут сериал
Поиск по меткам
Amazon Primeигры
персоны
Уолтон ГоггинсЛиза ДжойКайл МаклахленДжонатан НоланЭлла Пернелл
фильмы
Фоллаут

анонс

Деконструкция «Одиссея первобытного человека»

День рождения >>

Николай Буров
Борис Быстров
Татьяна Лялина
Николай Михеев
Бруно Оя
Александр Соколовский
Милена Тонтегоде
Яна Троянова
Всеволод Якут
Майкл Айронсайд
Клаудио Амендола
Джош Бролин
Клаудия Мори
Аттила Надь
Кристина Риччи
Сигрид Торнтон
все родившиеся 12 февраля >>

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье: Первое причастие
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?