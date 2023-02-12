Не стало режиссера Вадима Абдрашитова

фото: Вадим Абдрашитов/ИТАР-ТАСС, автор фото Виктор Великжанин
«Сегодня ушел из жизни мой дорогой тесть Вадим Юсупович Абдрашитов. 19 января ему исполнилось 78 лет. Большой художник, смелый и решительный человек, глава огромной семьи. Любящий и любимый. Нет сил это осознавать. Царствие Небесное», – написал Вытоптов.
Вадим Абдрашитов родился в 1945 году в Харькове. В 1959-1961 годах учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, в 1961-1964 — в Московском физико-техническом институте, в 1967 году окончил Московский химико-технологический институт. В 1967-1970 годах работал инженером, а только после этого окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма и Л. Кулиджанова). С 1974 года стал режиссером киностудии «Мосфильм».
Именно там он встретился со своим будущим постоянным соавтором Александром Миндадзе. Преимущество долгого и постоянного союза — полнота взаимопонимания и взаимодействия. Работали они, сдваивая усилия в поиске новой драматургии фильма. Время их собственной жизни становится временем их фильмов, не только успевающих за быстротекущими социальными процессами, но способных их предсказывать. Фильм «Остановился поезд» (1982) в своем нравственно-публицистическом пространстве сфокусировал энергию критического самопознания общества.
«Охота на лис», снятый двумя годами раньше, стал одним из самых противоречивых фильмов режиссера одновременно. По материалу, типу героя, фактуре жизни — он насквозь советский. По силе социально-аналитической и социально-критической — тотально антисоветский. Полное недоверие господствующей идеологии и мифологии и полное доверие самой реальности. Демифологизация ими не постулировалась, не заявлялась публично, но работала как безотказный эстетический механизм. И в этом смысле было важно все: предпочтение, отдаваемое подлинным интерьерам перед декорацией; выезд на съемки в провинцию, ближе к обыденной, среднеарифметической советской действительности; интерес к обычным людям в необычной ситуации.
У Абдрашитова был особый слух на жизненные реалии и на то, как в них пробиваются иррациональные начала и концы. В фильме «Парад планет» иррациональное сгущается в фантастическое. Герои, оставаясь такими живыми, социально конкретными, узнаваемыми, превращались в собственную тень, в духов. Этот фильм открыл новый этап в творчестве Абдрашитова, который составили три фильма: «Парад планет», «Плюмбум», «Слуга».
Высокие точки наблюдения за происходящим, за людьми в кадре, впервые появившись в «Параде планет», доминируют в «Слуге». Социальное превращающееся в инфернальное есть признак распада и конца. На эпоху краха, погружения в историю шестой части мира под названием СССР, пришлась работа над фильмом «Армавир». Самой дорогостоящей и впечатляющей сценой картины стало крушение корабля, стремительно ушедшего на дно. «Армавир» был первым двухсерийным, непривычно долго снимавшимся фильмом Абдрашитова. Когда он дошел до экрана, в 1992 году в зрительном зале сидели люди, пережившие крушение страны.
Следующий фильм «Пьеса для пассажира» вышел только в 1995 году. Это странная история встречи осужденного и его судьи. Ныне первый — преуспевающий бизнесмен, новый хозяин жизни; второй — потерял прежнюю работу и положение в обществе, работает проводником поезда. Происходит обмен социальными ролями и бывшая жертва берет на себя обязанности палача. В конце 1997 года выходит фильм «Время танцора». И ключевое слово в названии, как пароль, собирающий своих, как доказательство того, что они спасительно «впали» в наше новое, в свое время. А в 2003-м вышел последний фильм режиссера «Магнитные бури», сценарий для которого вновь был написан Александром Миндадзе, после этого начавшим самостоятельную карьеру постановщика.
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