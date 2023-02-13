Завершились съемки третьего сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

В основу сериала Apple TV+ легла книга корреспондента телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». На примере двух соперничающих ведущих он рассказывает о самых острых проблемах современности. Первый сезон вышел в 2019 году и был посвящен движению #MeToo. Премьера второго состоялась осенью 2021-го, события в нем вращались вокруг выборов, пандемии и вопросов расового равенства.
Помимо Энистон к своей роли в продолжении вернулась Риз Уизерспун. Британский актер Стивен Фрай присоединился к касту проекта, примерив образ безжалостного члена директоров телекомпании UBA Леонарда Кромвелла, готового на все ради устранения финансовых проблем. Также в третьем сезоне снялись Джон Хэмм, Николь Бехари и Джулианна Маргулис, дебютировавшая во втором сезоне. Новым шоураннером заявлена Шарлотта Стаудт. Сценаристка и продюсер первых сезонов Керри Эрин выступила в качестве консультанта.
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