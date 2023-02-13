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Завершились съемки третьего сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

13 февраля
2023 год

Новости кино >>
13 февраля 2023

Дженнифер Энистон, сыгравшая одну из ведущих ролей в сериале «Утреннее шоу», сообщила о завершении съемок третьего сезона у себя в соцсетях.

Завершились съемки третьего сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
фото: Кадр из второго сезона «Утреннего шоу»

В основу сериала Apple TV+ легла книга корреспондента телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». На примере двух соперничающих ведущих он рассказывает о самых острых проблемах современности. Первый сезон вышел в 2019 году и был посвящен движению #MeToo. Премьера второго состоялась осенью 2021-го, события в нем вращались вокруг выборов, пандемии и вопросов расового равенства.

Помимо Энистон к своей роли в продолжении вернулась Риз Уизерспун. Британский актер Стивен Фрай присоединился к касту проекта, примерив образ безжалостного члена директоров телекомпании UBA Леонарда Кромвелла, готового на все ради устранения финансовых проблем. Также в третьем сезоне снялись Джон Хэмм, Николь Бехари и Джулианна Маргулис, дебютировавшая во втором сезоне. Новым шоураннером заявлена Шарлотта Стаудт. Сценаристка и продюсер первых сезонов Керри Эрин выступила в качестве консультанта.
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