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Документальный сериал о художнице Айдан Салаховой выйдет 15 февраля

13 февраля
2023 год

Новости кино >>
13 февраля 2023
Премьера документального сериала «Aidan.doc», посвященного художнице Айдан Салаховой, состоится 15 февраля в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом собщает пресс-служба Института развития интернета, при поддержке которого создавался проект.

Документальный сериал о художнице Айдан Салаховой выйдет 15 февраля
фото: Пресс-служба Института развития интернета

Документальное киноисследование состоит из четырех серий о творческом и личном пути знаменитой художницы. Зрители впервые побывают с Айдан в ее доме, в мастерской и на знаменитом мраморном карьере в итальянской Карраре. Главная героиня проекта искренне и откровенно расскажет о победе над раком, профессиональных успехах и неудачах, о сложном переходе от современной живописи к мраморной скульптуре, а также поведает о своих взаимоотношениях с родителями, возлюбленными, коллегами, друзьями и недоброжелателями.

Своими воспоминаниями и рассказами, связанными с Айдан Салаховой, поделятся важные деятели российского искусства: бывший гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент фонда центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, художница и скульптор Патти Николи, кинорежиссеер Евгений Митта и другие. Автором проекта стал продюсер и коллекционер Алексей Боков.
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