Супербоул: трейлеры «Флэша», «Индианы Джонса» и «Стражей Галактики»

В ночь с 12 на 13 февраля в США в 57-й раз прошел Суперкубок — главный матч сезона в американском футболе. Традиционно в эфире представили трейлеры и тизеры ожидаемых блокбастеров года.
«Крик 6» / SCREAIVI
В продолжении культовой хоррор-франшизы четверо выживших героев приезжают в Нью-Йорк, где планируют начать новую жизнь. В кадре — Дженна Ортега
, Кортни Кокс
, Мелисса Баррера
и другие.
Премьера: 10 марта
«Воздух» / Air
Действие картины происходит в 1980-х. Независимый продавец кроссовок Сонни Ваккаро возглавляет начинающую компанию Nike и заключает сделку на сотрудничество с одним из самых успешных спортсменов мира Майклом Джорданом. Это партнерство выводит бренд на новый уровень. Майкл Джордан в фильме не появится, зато на экране предстанут его родители, бывшие тренеры, друзья и близкие. Бен Аффлек
, занявший режиссерское кресло, сыграет соучредителя Nike Фила Найта. Роль директора бренда Сонни Ваккаро исполнит Мэтт Деймон
– вместе с Аффлеком он основал кинокомпанию Artists Equity, которая выпустит фильм.
Премьера: 5 апреля
«Стражи галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3
Джеймс Ганн
после конфликтов с компанией Disney, уволившей режиссера из-за его провокационных высказываний, все-таки лично завершит историю «Стражей Галактики
». Предварительно он снял рождественский спецвыпуск
кинокомикса, после чего обеспечил себе отход, став гендиректором DC Studios. Зрители вновь встретятся с полюбившейся командой во главе с Крисом Праттом
, а среди новичков серии заявлен Уилл Поултер
в качестве совершенного человека Адама Уорлока, созданного с целью уничтожения главных героев.
Премьера: 5 мая
«Форсаж 10» / Fast & Furious X
Зрители вновь встретятся с гоночной «семьей» спустя два года после девятой части — не без помощи режиссера Луи Летерье
. К своим ролям вернутся Вин Дизель
, Джейсон Стэтэм
, Мишель Родригес
, Джон Сина
, Тайриз Гибсон
, Лудакрис
, Джордана Брюстер
, Натали Эммануэль
, Сон Кан
, Скотт Иствуд
, Майкл Рукер
, Шарлиз Терон
, Хелен Миррен
и Карди Би
. Среди новичков серии заявлены Бри Ларсон
, Джейсон Момоа
, Алан Ричсон
и Рита Морено
.
Премьера: 19 мая
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» / Transformers: Rise of the Beasts x Porsche
Фантастический боевик отправит зрителей в кругосветное путешествие по миру 1990-х и выведет на сцену Максималов, Предаконов и Террорконов, которые вступят в сотрясающую Землю битву между Автоботами и Десептиконами. За постановку отвечает Стивен Кейпл-младший
, а продюсером числится создатель популярной киносерии Майкл Бэй
.
Премьера: 9 июня
«Флеш» / The Flash
Сольный проект о Флэше со шлейфом из репутационных скандалов вокруг исполнителя главной роли Эзры Миллера
. Фильм по мотивам комикс-серии Flashpoint разрабатывался с 2004-го и сменил несколько режиссеров, пока за дело не взялся Андрес Мускетти
. По сюжету Барри Аллен обретает суперспособности после отравления химикатами, а затем пытается попасть в прошлое, чтобы остановить убийство матери. Благодаря альтернативной вселенной на экране можно будет увидеть Бэтменов Бена Аффлека
и Майкла Китона
.
Премьера: 16 июня
«Индиана Джонс и циферблат судьбы» / Indiana Jones and the Dial of Destiny
С легендарным персонажем, придуманным Джорджем Лукасом
и Стивеном Спилбергом
, последний раз мы встречались 15 лет назад. Харрисону Форду
теперь 80, Лукасу 77, а Спилбергу 76, но троица все равно решилась тряхнуть стариной. Впрочем, у руля поставили более молодого Джеймса Мэнголда
, да и Инди по сюжету ожидает омоложение при помощи CGI. Что касается партнеров по площадке, то вместе с Фордом и Джоном Рисом-Дейвисом
, вернувшимся к роли Саллаха, снялись Мадс Миккельсен
, Фиби Уоллер-Бридж
, Бойд Холбрук
, Антонио Бандерас
, Тоби Джонс
и Томас Кречман
.
Премьера: 30 июня
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