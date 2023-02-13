Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Супербоул: трейлеры «Флэша», «Индианы Джонса» и «Стражей Галактики»

13 февраля
2023 год

Новости кино >>
13 февраля 2023
В ночь с 12 на 13 февраля в США в 57-й раз прошел Суперкубок — главный матч сезона в американском футболе. Традиционно в эфире представили трейлеры и тизеры ожидаемых блокбастеров года.


«Крик 6» / SCREAIVI



В продолжении культовой хоррор-франшизы четверо выживших героев приезжают в Нью-Йорк, где планируют начать новую жизнь. В кадре — Дженна Ортега, Кортни Кокс, Мелисса Баррера и другие.

Премьера: 10 марта


«Воздух» / Air



Действие картины происходит в 1980-х. Независимый продавец кроссовок Сонни Ваккаро возглавляет начинающую компанию Nike и заключает сделку на сотрудничество с одним из самых успешных спортсменов мира Майклом Джорданом. Это партнерство выводит бренд на новый уровень. Майкл Джордан в фильме не появится, зато на экране предстанут его родители, бывшие тренеры, друзья и близкие. Бен Аффлек, занявший режиссерское кресло, сыграет соучредителя Nike Фила Найта. Роль директора бренда Сонни Ваккаро исполнит Мэтт Деймон – вместе с Аффлеком он основал кинокомпанию Artists Equity, которая выпустит фильм.

Премьера: 5 апреля


«Стражи галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3



Джеймс Ганн после конфликтов с компанией Disney, уволившей режиссера из-за его провокационных высказываний, все-таки лично завершит историю «Стражей Галактики». Предварительно он снял рождественский спецвыпуск кинокомикса, после чего обеспечил себе отход, став гендиректором DC Studios. Зрители вновь встретятся с полюбившейся командой во главе с Крисом Праттом, а среди новичков серии заявлен Уилл Поултер в качестве совершенного человека Адама Уорлока, созданного с целью уничтожения главных героев.

Премьера: 5 мая


«Форсаж 10» / Fast & Furious X



Зрители вновь встретятся с гоночной «семьей» спустя два года после девятой части — не без помощи режиссера Луи Летерье. К своим ролям вернутся Вин Дизель, Джейсон Стэтэм, Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Кан, Скотт Иствуд, Майкл Рукер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би. Среди новичков серии заявлены Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Алан Ричсон и Рита Морено.

Премьера: 19 мая


«Трансформеры: Восхождение Звероботов» / Transformers: Rise of the Beasts x Porsche



Фантастический боевик отправит зрителей в кругосветное путешествие по миру 1990-х и выведет на сцену Максималов, Предаконов и Террорконов, которые вступят в сотрясающую Землю битву между Автоботами и Десептиконами. За постановку отвечает Стивен Кейпл-младший, а продюсером числится создатель популярной киносерии Майкл Бэй.

Премьера: 9 июня


«Флеш» / The Flash



Сольный проект о Флэше со шлейфом из репутационных скандалов вокруг исполнителя главной роли Эзры Миллера. Фильм по мотивам комикс-серии Flashpoint разрабатывался с 2004-го и сменил несколько режиссеров, пока за дело не взялся Андрес Мускетти. По сюжету Барри Аллен обретает суперспособности после отравления химикатами, а затем пытается попасть в прошлое, чтобы остановить убийство матери. Благодаря альтернативной вселенной на экране можно будет увидеть Бэтменов Бена Аффлека и Майкла Китона.

Премьера: 16 июня


«Индиана Джонс и циферблат судьбы» / Indiana Jones and the Dial of Destiny



С легендарным персонажем, придуманным Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом, последний раз мы встречались 15 лет назад. Харрисону Форду теперь 80, Лукасу 77, а Спилбергу 76, но троица все равно решилась тряхнуть стариной. Впрочем, у руля поставили более молодого Джеймса Мэнголда, да и Инди по сюжету ожидает омоложение при помощи CGI. Что касается партнеров по площадке, то вместе с Фордом и Джоном Рисом-Дейвисом, вернувшимся к роли Саллаха, снялись Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, Антонио Бандерас, Тоби Джонс и Томас Кречман.

Премьера: 30 июня
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Бен АффлекМелисса БаррераМэтт ДэймонКортни КоксДженна ОртегаМишель РодригесДжейсон Стэтэм
фильмы
ВоздухИндиана Джонс и циферблат судьбыКрик 6Стражи Галактики 3Трансформеры: Восхождение ЗвероботовФлэшФорсаж 10

анонс

Скорбим

Евгений Шокин
13 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Шокин.
Вадим Абдрашитов
12 февраля ушел из жизни режиссер Вадим Абдрашитов.

День рождения >>

Владимир Антоник
Сергей Габриэлян
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лев Перфилов
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пернилла Аугуст
Ким Новак
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Ричард Тайсон
Келли Ху
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье: Первое причастие
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Интервью
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен