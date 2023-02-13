Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Орда»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Блондинка и брюнетка» с Лилией Кондровой откроет линейку «Сказочных мелодрам»

13 февраля
2023 год

Новости кино >>
13 февраля 2023

Телеканал «Dомашний» представляет новую линейку «Сказочных мелодрам» — пять премьерных проектов о любви, которые покажут в эфире с 27 февраля по 3 марта.

«Блондинка и брюнетка» с Лилией Кондровой откроет линейку «Сказочных мелодрам»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Откроет неделю мини-сериал «Блондинка и брюнетка». Главная героиня — врач Ольга Богданова (Лилия Кондрова) — успешна в работе, но в любви ей совсем не везет. У нее был долгий роман с женатым мужчиной, и спустя четыре года тот наконец развелся, однако не ради Оли, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки. Тогда подруга решает найти Оле подходящего жениха, и таким ей кажется архитектор Борис Закревский, но девушки замечают, что и Бориса привлекают блондинки. Так героиня решается на отчаянный шаг: в погоне за новым возлюбленным она меняет цвет волос.

28 февраля состоится премьера «Бедной родственницы» с Катериной Беккер и Давидом Колчиным. По сюжету актриса провинциального театра Ольга Панова получает приглашение на роль внучки крупного бизнесмена Вересаева, которую он не видел с пятилетнего возраста. Только сыграть эту роль она должна не на сцене, а в жизни. Недолго думая, девушка соглашается, ведь задача пустяковая, а деньги ей очень нужны. Ольга справляется блестяще и завоевывает расположение всех домочадцев, в том числе и Андрея, старшего внука Вересаева. Однако чем лучше к ней относятся новые «родственники», тем больше она к ним привязывается и тем ей сложнее их обманывать. В конце концов Ольга решает уехать из дома, но дело остается за малым: разобраться с внезапно нагрянувшей настоящей внучкой Машей.

«Блондинка и брюнетка» с Лилией Кондровой откроет линейку «Сказочных мелодрам»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

1 марта на телеканале стартует мелодрама «Вероника» с Александрой Каштановой и Иваном Зайцевым. Это история Вероники, которая возвращается в свой родной город, чтобы отомстить за смерть отца, погибшего при странных обстоятельствах. Его новоиспеченная жена Карина была под подозрением, но следствие зашло в тупик, дело закрыли, а Вероника попала в детдом. В родном городе Вероника встречает свою первую любовь Павла, с которым дружила еще в детдоме. Молодые люди понимают, что их чувства не угасли. Узнав, что в дом Карины требуется домработница, Вероника решает, что это шанс – она намерено устраивается на работу в дом к мачехе. Вероника шаг за шагом приближается к реализации своего плана – вывести Карину на чистую воду и увидеть ее на скамье подсудимых. Кажется, что ничего не может помешать возмездию Вероники, но на пути оказывается любовь.

«Блондинка и брюнетка» с Лилией Кондровой откроет линейку «Сказочных мелодрам»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»


2 марта зрителям представят мелодраму «Еще одна попытка полюбить», где снялись Анастасия Сорокина и Дмитрий Пчела. По сюжету Лена пыталась простить и отпустить своего мужа Виктора, который ушел к лучше подруге Кате. Только прошлое не пожелало отпустить Лену. Через месяц Катя вернула ей Виктора в инвалидном кресле.

Неделю премьер завершает «Крестецкая вышивка» с Кристиной Казинской и Нилом Кропаловым. В центре истории — бизнес-леди Ольга, увлеченная возрождением крестецкой вышивки. Она приобрела фабрику в надежде использовать народный промысел при создании модной линии одежды, однако дела идут не так, как хотелось. Бывшая подруга Ольги Людмила имеет свои планы на фабрику: она мечтает открыть на заводских площадях пивной цех. Эту идею поддерживает мэр города. После смерти матери Ольга соглашается продать фабрику и уехать из маленького города навсегда, однако неожиданно получает крупный заказ.
версия для печати

Самое интересное

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
3 комментария

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лилия Кондрова кардинально меняет образ в мелодраме «Блондинка и брюнетка»
персоны
Катерина БеккерИван Зайцев (II)Кристина КазинскаяАлександра КаштановаДавид КолчинЛилия КондроваНил КропаловДмитрий ПчелаАнастасия Сорокина
фильмы
Бедная родственницаБлондинка и брюнеткаВероникаЕщё одна попытка полюбитьКрестецкая вышивка

анонс

Деконструкция «Орда»

Скорбим

Евгений Шокин
13 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Шокин.
Вадим Абдрашитов
12 февраля ушел из жизни режиссер Вадим Абдрашитов.

День рождения >>

Владимир Антоник
Сергей Габриэлян
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лев Перфилов
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пернилла Аугуст
Ким Новак
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Ричард Тайсон
Келли Ху
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье: Первое причастие
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?