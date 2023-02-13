«Блондинка и брюнетка» с Лилией Кондровой откроет линейку «Сказочных мелодрам»

Телеканал «Dомашний» представляет новую линейку «Сказочных мелодрам» — пять премьерных проектов о любви, которые покажут в эфире с 27 февраля по 3 марта.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
Откроет неделю мини-сериал «Блондинка и брюнетка». Главная героиня — врач Ольга Богданова (Лилия Кондрова) — успешна в работе, но в любви ей совсем не везет. У нее был долгий роман с женатым мужчиной, и спустя четыре года тот наконец развелся, однако не ради Оли, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки. Тогда подруга решает найти Оле подходящего жениха, и таким ей кажется архитектор Борис Закревский, но девушки замечают, что и Бориса привлекают блондинки. Так героиня решается на отчаянный шаг: в погоне за новым возлюбленным она меняет цвет волос.
28 февраля состоится премьера «Бедной родственницы» с Катериной Беккер и Давидом Колчиным. По сюжету актриса провинциального театра Ольга Панова получает приглашение на роль внучки крупного бизнесмена Вересаева, которую он не видел с пятилетнего возраста. Только сыграть эту роль она должна не на сцене, а в жизни. Недолго думая, девушка соглашается, ведь задача пустяковая, а деньги ей очень нужны. Ольга справляется блестяще и завоевывает расположение всех домочадцев, в том числе и Андрея, старшего внука Вересаева. Однако чем лучше к ней относятся новые «родственники», тем больше она к ним привязывается и тем ей сложнее их обманывать. В конце концов Ольга решает уехать из дома, но дело остается за малым: разобраться с внезапно нагрянувшей настоящей внучкой Машей.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
1 марта на телеканале стартует мелодрама «Вероника» с Александрой Каштановой и Иваном Зайцевым. Это история Вероники, которая возвращается в свой родной город, чтобы отомстить за смерть отца, погибшего при странных обстоятельствах. Его новоиспеченная жена Карина была под подозрением, но следствие зашло в тупик, дело закрыли, а Вероника попала в детдом. В родном городе Вероника встречает свою первую любовь Павла, с которым дружила еще в детдоме. Молодые люди понимают, что их чувства не угасли. Узнав, что в дом Карины требуется домработница, Вероника решает, что это шанс – она намерено устраивается на работу в дом к мачехе. Вероника шаг за шагом приближается к реализации своего плана – вывести Карину на чистую воду и увидеть ее на скамье подсудимых. Кажется, что ничего не может помешать возмездию Вероники, но на пути оказывается любовь.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
2 марта зрителям представят мелодраму «Еще одна попытка полюбить», где снялись Анастасия Сорокина и Дмитрий Пчела. По сюжету Лена пыталась простить и отпустить своего мужа Виктора, который ушел к лучше подруге Кате. Только прошлое не пожелало отпустить Лену. Через месяц Катя вернула ей Виктора в инвалидном кресле.
Неделю премьер завершает «Крестецкая вышивка» с Кристиной Казинской и Нилом Кропаловым. В центре истории — бизнес-леди Ольга, увлеченная возрождением крестецкой вышивки. Она приобрела фабрику в надежде использовать народный промысел при создании модной линии одежды, однако дела идут не так, как хотелось. Бывшая подруга Ольги Людмила имеет свои планы на фабрику: она мечтает открыть на заводских площадях пивной цех. Эту идею поддерживает мэр города. После смерти матери Ольга соглашается продать фабрику и уехать из маленького города навсегда, однако неожиданно получает крупный заказ.
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