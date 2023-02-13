

фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»



фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

На телеканале «ЧЕ!» стартовал новый сезон реалити-расследований собственного производства. Теперь проекты «», «», «» и «» объединены в одну линейку, сообщает пресс-служба канала.Открывает марафон премьер новый сезон реалити «Решала». Вот уже пять лет бессменный ведущий проекта Влад Чижов раскрывает мошеннические схемы. Он действует жестко, бескомпромиссно и возвращает пострадавшим утраченные средства, когда это возможно. На реальных примерах «Решала» объясняет зрителям, как обезопасить себя от уловок аферистов и что делать, если преступники все же добились своего.Стиль «Охотников» немного другой. Они внедряются в мошеннические схемы и разрушают их изнутри. В команде плечом к плечу работают журналист Дарья Рубинская, бывший морпех Владимир Сорков и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. У «Заступниц» нет мускулов или спецоборудования. Их главный аргумент — закон. Адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина заступаются за тех, кто столкнулся с незаконным увольнением, тяжелым разводом, уклонением от алиментов и другим произволом.Реалити «Опасные связи» исследует человеческие взаимоотношения. В каждом выпуске ведущие Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин помогают герою узнать правду: верен ли ему партнер или нет. Эксперты собирают информацию и проводят независимое расследование, чтобы доказать или опровергнуть факт измены.» — говорит директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.