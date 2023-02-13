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На телеканале «ЧЕ!» стартовал новый сезон реалити-расследований

13 февраля
2023 год

Новости кино >>
13 февраля 2023
На телеканале «ЧЕ!» стартовал новый сезон реалити-расследований собственного производства. Теперь проекты «Решала», «Охотники», «Заступницы» и «Опасные связи» объединены в одну линейку, сообщает пресс-служба канала.

На телеканале «ЧЕ!» стартовал новый сезон реалити-расследований
фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

Открывает марафон премьер новый сезон реалити «Решала». Вот уже пять лет бессменный ведущий проекта Влад Чижов раскрывает мошеннические схемы. Он действует жестко, бескомпромиссно и возвращает пострадавшим утраченные средства, когда это возможно. На реальных примерах «Решала» объясняет зрителям, как обезопасить себя от уловок аферистов и что делать, если преступники все же добились своего.

Стиль «Охотников» немного другой. Они внедряются в мошеннические схемы и разрушают их изнутри. В команде плечом к плечу работают журналист Дарья Рубинская, бывший морпех Владимир Сорков и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. У «Заступниц» нет мускулов или спецоборудования. Их главный аргумент — закон. Адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина заступаются за тех, кто столкнулся с незаконным увольнением, тяжелым разводом, уклонением от алиментов и другим произволом.

На телеканале «ЧЕ!» стартовал новый сезон реалити-расследований
фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

Реалити «Опасные связи» исследует человеческие взаимоотношения. В каждом выпуске ведущие Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин помогают герою узнать правду: верен ли ему партнер или нет. Эксперты собирают информацию и проводят независимое расследование, чтобы доказать или опровергнуть факт измены.

«У флагманских проектов схожая миссия — помогать реальным людям решать реальные проблемы. Мы объединили четыре программы в одну линейку и закрепили за ней таймслот. Теперь зрителю будет понятно, что в 21:00 на телеканале его ждут остросюжетные расследования с популярными ведущими. Реалити на «ЧЕ!» — уже больше, чем жанр. Это экспертная площадка, куда люди идут за помощью. И мы хотим, чтобы зрители знали, где, когда и во сколько они могут найти ответы!» — говорит директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.
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