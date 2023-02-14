Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Орда»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

То демоны, то големы: первый трейлер аниме «Исюра»

14 февраля
2023 год

Новости кино >>
14 февраля 2023

Серия романов в жанре темного фэнтези за авторством Кэйсо, «Исюра» получит аниме-адаптацию. Помимо трейлера на официальном сайте сериала появилась информация о главных сэйю, а вот дата релиза пока хранится в тайне.


Король демонов, наводивший ужас на человечество вот уже 25 лет, повержен, но личность победителя остается неизвестной. 16 легендарных воинов-исюра, чьи уникальные навыки могли (бы) свергнуть тирана, должны сойтись в битве, чтобы определить «настоящего» героя. Без Короля демонов мир кажется безопасным, но на город нападают големы. Юна и ее подруга оказываются в смертельной опасности. Увидев гибель самого близкого человека от рук механического монстра, Юна готовится к неизбежному, но ее спасает исюра Содзиро «Ивовый меч».

Читать Обзор культового дарк-фэнтези «Хеллсинг»
Юки Кадзи, известный по ролям Эрена Йегера в «Атаке титанов» и Кэммы Кодзумы из «Волейбола!!», озвучит Содзиро, а Юне отдаст голос Рэйна Уэда — Резе из «Человека-бензопилы» и Канао Цуюри из «Истребителя демонов».

То демоны, то големы: первый трейлер аниме «Исюра»

Первоначально ранобэ Кэйсо размещались в интернете, а с декабря 2021 года публикуются с иллюстрациями Курэтты издательством ASCII Media Works.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Подними красный фонарь: «Истребитель демонов». Второй сезон
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Почему «Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а второй сезон — главная премьера осени
Поиск по меткам
Анимацияаниме
персоны
Юуки Кадзи
фильмы
Атака титановВолейбол!!Клинок, рассекающий демоновЧеловек-бензопила

фотографии >>
То демоны, то големы: первый трейлер аниме «Исюра» фотографии
То демоны, то големы: первый трейлер аниме «Исюра» фотографии
То демоны, то големы: первый трейлер аниме «Исюра» фотографии
То демоны, то големы: первый трейлер аниме «Исюра» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Орда»

Скорбим

Евгений Шокин
13 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Шокин.
Вадим Абдрашитов
12 февраля ушел из жизни режиссер Вадим Абдрашитов.
Павел Бойко
11 февраля ушёл из жизни актёр Павел Бойко.

День рождения >>

Ашот Адамян
Ирина Барская
Александр Воробьёв
Сергей Воробьёв (II)
Николай Ерёменко (мл.)
Антонина Кончакова
Степан Крылов
Сергей Пиоро
Владимир Рецептер
Джон Бэрримор
Одри Дана
Энрико Колантони
Найва Нимри
Саймон Пегг
Фредди Хаймор
Маттиас Хьюз
все родившиеся 14 февраля >>

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье: Первое причастие
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?