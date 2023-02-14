То демоны, то големы: первый трейлер аниме «Исюра»

Серия романов в жанре темного фэнтези за авторством Кэйсо
, «Исюра» получит аниме-адаптацию. Помимо трейлера на официальном сайте сериала появилась информация о главных сэйю, а вот дата релиза пока хранится в тайне.
Король демонов, наводивший ужас на человечество вот уже 25 лет, повержен, но личность победителя остается неизвестной. 16 легендарных воинов-исюра, чьи уникальные навыки могли (бы) свергнуть тирана, должны сойтись в битве, чтобы определить «настоящего» героя. Без Короля демонов мир кажется безопасным, но на город нападают големы. Юна и ее подруга оказываются в смертельной опасности. Увидев гибель самого близкого человека от рук механического монстра, Юна готовится к неизбежному, но ее спасает исюра Содзиро «Ивовый меч».
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Обзор культового дарк-фэнтези «Хеллсинг»
Юки Кадзи
, известный по ролям Эрена Йегера в «Атаке титанов
» и Кэммы Кодзумы из «Волейбола!!
», озвучит Содзиро, а Юне отдаст голос Рэйна Уэда
— Резе из «Человека-бензопилы
» и Канао Цуюри из «Истребителя демонов
».
Первоначально ранобэ Кэйсо размещались в интернете, а с декабря 2021 года публикуются с иллюстрациями Курэтты
издательством ASCII Media Works
.
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