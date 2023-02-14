Эдуард Илоян и Антон Калинкин вошли в обновленный состав Конкурсного комитета ИРИ

В обновленный состав Конкурсного комитета Института развития интернета вошли 24 новых эксперта медиаотрасли. В актуальном составе – 33 участника, в два раза больше, чем в прошлом году. Полный список опубликован на сайте
ИРИ.
Компанию председателю комитета — генеральному директору ИРИ Алексею Гореславскому — составят генеральный продюсер видеосервиса Start Эдуард Илоян
, гендиректор VK Play Василий Магурян, гендиректор компании Astrum Entertainment Сергей Ефремов, гендиректор веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин
, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов
, руководитель продюсерского центра «Яндекс.Студия» Михаил Китаев
, заместитель генерального директора ВГТРК Игорь Шестаков, гендиректор агентства BlackLight Максим Перлин, гендиректор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина, главный редактор издания «Афиша» Трифон Бебутов
, главред информационного портала Life Татьяна Денесюк, заместитель генерального директора по производству СТС Максим Рыбаков
и заместитель генерального директора АНО «Диалог» Андрей Цепелев.
Главнрй задачей Конкурсного комитета является оценка работ, дошедших до финала конкурса молодежного контента. В этом году на этапе очной защиты эксперты будут разделены на профильные группы по направлениям отбора: видеоконтент, контент в блогосфере, программные продукты и мультиформатный (мультиплатформенный) контент. При этом все участники комитета могут присутствовать на любых сессиях защиты. Сформированный экспертами итоговый рейтинг направляется для рассмотрения в Наблюдательный совет.
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