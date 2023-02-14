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Эдуард Илоян и Антон Калинкин вошли в обновленный состав Конкурсного комитета ИРИ

14 февраля
2023 год

Новости кино >>
14 февраля 2023
В обновленный состав Конкурсного комитета Института развития интернета вошли 24 новых эксперта медиаотрасли. В актуальном составе – 33 участника, в два раза больше, чем в прошлом году. Полный список опубликован на сайте ИРИ.

Эдуард Илоян и Антон Калинкин вошли в обновленный состав Конкурсного комитета ИРИ
фото: rutube.ru


Компанию председателю комитета — генеральному директору ИРИ Алексею Гореславскому — составят генеральный продюсер видеосервиса Start Эдуард Илоян, гендиректор VK Play Василий Магурян, гендиректор компании Astrum Entertainment Сергей Ефремов, гендиректор веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, руководитель продюсерского центра «Яндекс.Студия» Михаил Китаев, заместитель генерального директора ВГТРК Игорь Шестаков, гендиректор агентства BlackLight Максим Перлин, гендиректор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина, главный редактор издания «Афиша» Трифон Бебутов, главред информационного портала Life Татьяна Денесюк, заместитель генерального директора по производству СТС Максим Рыбаков и заместитель генерального директора АНО «Диалог» Андрей Цепелев.

Главнрй задачей Конкурсного комитета является оценка работ, дошедших до финала конкурса молодежного контента. В этом году на этапе очной защиты эксперты будут разделены на профильные группы по направлениям отбора: видеоконтент, контент в блогосфере, программные продукты и мультиформатный (мультиплатформенный) контент. При этом все участники комитета могут присутствовать на любых сессиях защиты. Сформированный экспертами итоговый рейтинг направляется для рассмотрения в Наблюдательный совет.
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