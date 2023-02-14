Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Орда»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка

14 февраля
2023 год

Новости кино >>
14 февраля 2023

Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, приступила к съемкам в продолжении «Папиных дочек», за производство которых отвечает Start. Актриса и фигуристка присоединилась к коллегам спустя десять лет. Об этом сообщает пресс-служба СТС.

К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка
фото: пресс-служба телеканала СТС

«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать», — говорит Старшова.

Появлению Екатерины на съемках особенно рад Александр Олешко, чей герой по прозвищу Аллигатор был особенно дружен с Пуговкой: «С Катей Старшовой, которая у меня на руках практически выросла, раньше много снимались и вместе пели. Но момент ее взросления я не застал. Вот в прошлом году встретились. Она оказалась уже такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости. Сказал ей: "Катя, не знаю, как с тобой общаться теперь". А она мне: "И я тоже". Вот так мы и начали разговаривать. У нас была творческая встреча со зрителями. И мне так понравилось, что она состоявшийся человек, который точно знает, чего хочет. У нее своя дорога, и она ее отстаивает. Это прекрасно».

К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка
фото: пресс-служба телеканала СТС

В настоящий момент 21-летняя Екатерина получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу. Фигурным катанием она занимается с детства. На ее счету золото чемпионата мира среди балетов на льду и десятки образов, в том числе Снежной Королевы. Кроме «Папиных дочек», телезрители также видели Старшову в шоу «Танцы со звездами», «Кто хочет стать миллионером», «Большая разница», а также в фильмах «Русалка» и «Чёрная молния».

По сюжету новых эпизодов сериала проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А помогут ему в этом неунывающее семейство Васнецовых и старые друзья (Александр Олешко, Татьяна Орлова).
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Валерий Кравцов   14.02.2023 - 15:25
Зачем согласилась в этой нудятине сниматься? Оставалась бы за рубежом читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько
Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек»
«Папины дочки» вернутся к зрителям спустя десять лет
Поиск по меткам
STARTСТС
персоны
Полина АйнутдиноваЕлизавета АрзамасоваФилипп БледныйПолина ДенисоваМирослава КарповичВиталия КорниенкоАндрей ЛеоновАлександр ОлешкоТатьяна ОрловаАнастасия СиваеваЕва СмирноваЕкатерина Старшова
фильмы
Папины дочкиПапины дочки. НовыеПапины дочки. СуперневестыРусалкаЧёрная молния

фотографии >>
К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка фотографии
К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка фотографии
К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка фотографии
К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Орда»

Скорбим

Евгений Шокин
13 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Шокин.
Вадим Абдрашитов
12 февраля ушел из жизни режиссер Вадим Абдрашитов.
Павел Бойко
11 февраля ушёл из жизни актёр Павел Бойко.

День рождения >>

Ашот Адамян
Ирина Барская
Александр Воробьёв
Сергей Воробьёв (II)
Николай Ерёменко (мл.)
Антонина Кончакова
Степан Крылов
Сергей Пиоро
Владимир Рецептер
Джон Бэрримор
Одри Дана
Энрико Колантони
Найва Нимри
Саймон Пегг
Фредди Хаймор
Маттиас Хьюз
все родившиеся 14 февраля >>

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье. Первое пробуждение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?