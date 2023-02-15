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В конкурс 28-го Суздальфеста вошли новые работы Алексея Алексеева, Ивана Максимова и Дмитрия Геллера

15 февраля
2023 год

Новости кино >>
15 февраля 2023
Объявлена конкурсная программа 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино, который пройдет в Суздале с 15 по 20 марта. Список участников опубликован на сайте смотра.

В конкурс 28-го Суздальфеста вошли новые работы Алексея Алексеева, Ивана Максимова и Дмитрия Геллера
фото: пресс-служба фестиваля

По словам программного директора Суздальфеста Натальи Лукиных, селекционная комиссия отобрала из 132 заявок 34 фильма в конкурс студенческой анимации, состоящей из учебных и дипломных работ. Это Drunk Никиты Мещерякова, In Touch Софии Осиповой, «Koi/Любовь» Анны Смирновой, «Бабка и голуби» Софьи Шмуренковой, «В Поисках Мозга» Ксении Данилевской, «Визионер» Всеволода Булавкина, «Вой по Гоголю» Ули Шалыгиной, «Выгорание» Элины Сибгатуллиной, «Гнилой» Анастасии Савкиной, «Дым без огня» Алёны Асриевой, Мариам Петросовой и Софьи Губкиной, «Квакша» Эмилии Фоминовой, «Любимые фильмы» Алисы Шадриной, «Мать» Софьи Воронцовой, «Месяц листьев» Ивана Ханжина и Данила Стрижова, «Мой солдатик» Екатерины Черной и другие работы.

В секции авторских короткометражек представлено 36 лент. Среди них авторские фильмы «Ваша дама» Валентина Ольшванга, «Неправильный коврик» Ивана Максимова, «Яблочный пирог» Сергея Меринова, «Книга рецептов» Алексея Алексеева, «Пират и Виолончель» Андрея Соколова, «Исаак Шварц. Цирк» Александра Гурьева, «Украденная мелодия» Юрия Богуславского, «Тшшш!» Нины Бисяриной, «Омичка» Елизаветы Скворцовой, «Хармс» Светланы Андриановой, «Темная сторона» Святослава Ушакова, «Женщина» и «Пингвины» Анастасии Соколовой, «Подсолнух» Наталии Чернышёвой, «Без Земли» Татьяны Ильиной и других опытных профессионалов.

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Среди дебютов заявлено десять работ: «Волк думающий» Юлии Евдокимовой, «Ива белая» Артёма Москалёва, «На глубине» Лизы Стариковой, «Носки для Звезды» Ольги Титовой, «Ограниченный» Елизаветы Елькиной, «Плацкарт» Юлии Лобачевой, «Правильная остановка» Марии Ракитиной, «Предчувствие неизбежного» Анны Канаичевой, «Школа ёлок» Анастасии Махлиной и «Галочка» Насти Лисовец. В конкурс прикладной анимации включено 17 фильмов, включая ленты Forse Shorts Макса Куликова, «А. Сахаров. По ту сторону окна» Дмитрия Геллера, «Лесной олень» Натальи Грофпель, «Мяу» Всеволода Чернецова и «Ролик для Благотворительного фонда Владимира Потанина» Юрия Богуславского.

За победу в сериальной номинации поборются эпизоды мультсериалов «Геройчики», «Пугашки», «Умка», «Команда Матч», «ДиноСити», «Дорога миров», «Ф.Е.Р.М.А. или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?», «Сказки Сахалина», «Мартышкины», «Миша, мой особенный ребенок», «Ася и Вася» и «Цветняшки». В категорию полнометражных мультфильмов вошли «Бука. Мое любимое чудище» Виктора Глухушина, «Забытое чудо» Андрея Колпина, «Кощей. Похититель невест» Романа Артемьева, «Финник» Дениса Чернова и «Чинк: хвостатый детектив» Григория Вожакина.
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фильмы
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