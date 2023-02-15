В конкурс 28-го Суздальфеста вошли новые работы Алексея Алексеева, Ивана Максимова и Дмитрия Геллера

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Главная тема Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни Через свекровь-монстра, «золотую малину» и пиратов – к самому романтическому хэппи-энду