В конкурс 28-го Суздальфеста вошли новые работы Алексея Алексеева, Ивана Максимова и Дмитрия Геллера

Объявлена конкурсная программа 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино, который пройдет в Суздале с 15 по 20 марта. Список участников опубликован на сайте смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
По словам программного директора Суздальфеста Натальи Лукиных, селекционная комиссия отобрала из 132 заявок 34 фильма в конкурс студенческой анимации, состоящей из учебных и дипломных работ. Это Drunk Никиты Мещерякова, In Touch Софии Осиповой, «Koi/Любовь» Анны Смирновой, «Бабка и голуби» Софьи Шмуренковой, «В Поисках Мозга» Ксении Данилевской, «Визионер» Всеволода Булавкина, «Вой по Гоголю» Ули Шалыгиной, «Выгорание» Элины Сибгатуллиной, «Гнилой» Анастасии Савкиной, «Дым без огня» Алёны Асриевой, Мариам Петросовой и Софьи Губкиной, «Квакша» Эмилии Фоминовой, «Любимые фильмы» Алисы Шадриной, «Мать» Софьи Воронцовой, «Месяц листьев» Ивана Ханжина и Данила Стрижова, «Мой солдатик» Екатерины Черной и другие работы.
Среди дебютов заявлено десять работ: «Волк думающий» Юлии Евдокимовой, «Ива белая» Артёма Москалёва, «На глубине» Лизы Стариковой, «Носки для Звезды» Ольги Титовой, «Ограниченный» Елизаветы Елькиной, «Плацкарт» Юлии Лобачевой, «Правильная остановка» Марии Ракитиной, «Предчувствие неизбежного» Анны Канаичевой, «Школа ёлок» Анастасии Махлиной и «Галочка» Насти Лисовец. В конкурс прикладной анимации включено 17 фильмов, включая ленты Forse Shorts Макса Куликова, «А. Сахаров. По ту сторону окна» Дмитрия Геллера, «Лесной олень» Натальи Грофпель, «Мяу» Всеволода Чернецова и «Ролик для Благотворительного фонда Владимира Потанина» Юрия Богуславского.
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