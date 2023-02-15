Алексей Рыбин адаптировал для малого экрана роман «Город Брежнев» про подростковые банды 80-х

Роман Шамиля Идиаутуллина «Город Брежнев», основанный на истории о подростковых бандах и организованных преступных группировках Татарской АССР, получит экранизацию от НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.
Сюжет восьмисерийного художественного фильма производства кинокомпании «Триикс Медиа» развернется в 1983 году в Брежневе. Так назывался в период с 1982-го по 1988-й город Набережные Челны, переименованный в память о советском партийном и государственном деятеле Леониде Ильиче Брежневе. Зрителям расскажут про подростковые банды, которые называют себя «контора» и чувствуют себя хозяевами в городе. Один из главных героев, пятнадцатилетний Артур, не является членом ни одной из группировок, но в силу обстоятельств оказывается среди «конторских». Это приводит к тому, что Артур убивает милиционера. Подросток защищал свою честь и не собирался этого делать, но теперь он преступник. Главный герой несколько раз окажется на грани гибели и, взрослея, обретет себя. Значительное место в сериале будет уделено взаимоотношениям людей начала 80-х годов: их быту, окружению, жизни в провинциальном городе.
Автором сценария выступил музыкант, участник первого состава группы «Кино», публицист и писатель-романист Алексей Рыбин
. Генеральными продюсерами числятся Инесса Юрченко
и Сергей Щеглов
.
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