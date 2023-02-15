Дженсен Эклз оказался в мире игры Atomic Heart

Дженсен Эклз присоединился к команде создателей постапокалиптического боевика Atomic Heart. Звезду «Сверхъестественного» и «Пацанов» можно увидеть в новом трейлере игры в образе майора Сергея Нечаева.
В представленном ролике с живыми актерами агент П-3 в исполнении Эклза, являющийся протагонистом игры, демонстрирует юной волшебнице, явно навеянной недавно вышедшей Hogwarts Legacy, как следует расправляться с взбунтовавшимися роботами во вселенной альтернативного СССР.
Трейлер завершается свежими кадрами из геймплея Atomic Heart под ремикс песни «Кабы не было зимы» из советского мультфильма «Зима в Простоквашино», написанный композитором Миком Гордоном.
Геймерам предстоит погрузиться в события, разворачивающиеся в 1955 году в альтернативной реальности. Здесь Советский Союз стал пионером в освоении роботостроения и производстве роботов, которые служат на благо населения страны. В частности, предприятие «3826», расположенное в горах КССР, обеспечивало производство машин для бытовых нужд, сельского хозяйства и другой рутинной работы, однако случился некий сбой, после чего роботы напали на персонал. За расследование берется разведчик под псевдонимом П-3, он же майор Сергей Нечаев. Под управлением игроков он отправляется на сверхсекретный объект, с которым внезапно прервалась связь.
Atomic Heart создала российская студия Mundfish, а издательством выступает Focus Entertainment. Игра выйдет 21 февраля на ПК (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в сервисе Game Pass.
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