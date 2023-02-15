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Объявлена программа XXI Международного фестиваля кинематографически дебютов «Дух огня»

15 февраля
2023 год

Новости кино >>
15 февраля 2023
На пресс-конференции, состоявшейся 15 февраля в агентстве ТАСС, была объявлена программа XXI Международного фестиваля кинематографически дебютов «Дух огня». Согласно пресс-службе смотра, чьей темой в этом году заявлена «Культура малых народов», на нем будут представлены лучшие работы режиссеров из России и 16 стран мира.

Объявлена программа XXI Международного фестиваля кинематографически дебютов «Дух огня»
фото: пресс-служба фестиваля

В жюри Конкурса российских дебютов под председательством Алексея Мизгирева вошли актриса Анна Михалкова, режиссер Антон Мегердичев, оператор Елена Иванова, композитор Райан Оттер и художник кино Сергей Февралёв. Им предстоит оценить ленты «Ниша» Антона Ермолина, «Тропа» Михаила Кулунакова, «Как звезды» и «Выбор» Марии Лойтер, «Мытарства» Никиты Добрынина и «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой.

В международный конкурс вошли фильмы «Клементина» Констансы Фельдман и Агустина Мендилахарсу из Аргентины, «Нездешние глаза» Ван Чунь-Хун из Тайваня, «Как актриса» француза Себастьена Байи, «По обе стороны пруда» индийского режиссера Парта Саурабха, «Параллакс» иранца Шахрама Эбрахими, «Торао» японца Кадзуи Мураямы и «Узлы» Олега Хамокова. Жюри секции возглавит Павел Лунгин, а помогут ему в оценке работ киновед и кинокритик Гульбара Толомушова из Кыргызстана и индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи.

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Кроме того, в рамках фестиваля, который пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта, представлена международная конкурсная программа фильмов для детей и юношества «Твое кино». Она включает международные и российские премьеры фильмов со всего мира, снятых для аудитории от шести до 16 лет. В этом году участниками конкурса стали шесть фильмов из Китая, Индии, Ирана, Боливии, а также совместного производства Чили и Бразилии, Франции и Люксембурга. Это «Солнце и дочь» Каталины Раззини, «Жар» Элизы Элиас, «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» Вана Чуна, «Ганди и компания» Маниша Саини, «Эрнест и Селестина: новые приключения» Жюльена Чена и Жан-Кристофа Роже и «Синго» Алирезы Мохаммади.

В 2002 году Сергей Соловьёв выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом почти 20 лет. С 2022-го новым президентом смотра стал Эмир Кустурица.
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