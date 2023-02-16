Настоящий заговор роботов: первый ролик долгожданного аниме «Плутон» (проект не закрыли!)

Мангу «Плутон
» Наоки Урасавы
, известного нам по психологическому триллеру «Монстр
», все-таки экранизируют! Производство ведется на Studio M2
(«Онихэй
»), а покажут сериал эксклюзивно на Netflix
.
Андроид Гезихт — главный детектив Европола — расследует убийства швейцарского робота Монблана и немецкого активиста Бернарда Линке. В процессе поисков сыщик узнает о существовании загадочного робота Плутона, который намерен ликвидировать семь знаменитых репликантов — ветеранов 39-й Азиатской войны. Чтобы предотвратить покушения и сохранить хрупкое равновесие между людьми и машинами, Гезихт, уже сам ставший мишенью, отправляется в опасное путешествие.
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Сэйю инспектора Гезихта станет Синсю Фудзи
(Зэнджуро Саотомэ из «Вельзевула
», король из «Космических приключений Кобры
»), гениального мальчика-робота Атома озвучит Ёко Хикаса
(Спенсер Мальборо из «Вайолет Эвергарден
», Утахимэ Иори из «Магической битвы
»), а его сестру Уран — Минори Судзуки
(Сера из «Черного призывателя
», Дианетт в «Перестану быть героем
»).
Работая над сэйненом «Плутон», Урасава оттолкнулся от сюжета одной из арок «Астробоя
» легендарного Осаму Тэдзуки
, а именно — написанной в 1964 году истории «Величайший робот на Земле
». Об экранизации манги заговорили еще в 2010-м: тогда студии Universal и Illumination («Миньоны
», «Гадкий я
») собирались сделать игровое кино с 3D-графикой. Спустя семь лет свежеобразованная студия M2 приехала на кинорынок ключевого анимационного фестиваля Анси с идеей сделать по «Плутону» аниме. Тогда же легендарный продюсер Масао Маруяма
— сейчас ему 81 — пообещал, что проект должны закончить до его смерти. Кто этот мощный старик? Соучредитель Madhouse
, где работал, например, Сатоси Кон
(перед ним у Маруямы тоже должок), сооснователь MAPPA
и Studio M2
, а также продюсер других экранизаций Урасавы — «Монстра
» и «Мастера Китона
».
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