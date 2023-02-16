Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Настоящий заговор роботов: первый ролик долгожданного аниме «Плутон» (проект не закрыли!)

16 февраля
2023 год

Новости кино >>
16 февраля 2023
Мангу «Плутон» Наоки Урасавы, известного нам по психологическому триллеру «Монстр», все-таки экранизируют! Производство ведется на Studio M2Онихэй»), а покажут сериал эксклюзивно на Netflix.


Андроид Гезихт — главный детектив Европола — расследует убийства швейцарского робота Монблана и немецкого активиста Бернарда Линке. В процессе поисков сыщик узнает о существовании загадочного робота Плутона, который намерен ликвидировать семь знаменитых репликантов — ветеранов 39-й Азиатской войны. Чтобы предотвратить покушения и сохранить хрупкое равновесие между людьми и машинами, Гезихт, уже сам ставший мишенью, отправляется в опасное путешествие.

Читать «Хал» — еще одно аниме о роботах
Сэйю инспектора Гезихта станет Синсю Фудзи (Зэнджуро Саотомэ из «Вельзевула», король из «Космических приключений Кобры»), гениального мальчика-робота Атома озвучит Ёко Хикаса (Спенсер Мальборо из «Вайолет Эвергарден», Утахимэ Иори из «Магической битвы»), а его сестру Уран — Минори Судзуки (Сера из «Черного призывателя», Дианетт в «Перестану быть героем»).

Настоящий заговор роботов: первый ролик долгожданного аниме «Плутон» (проект не закрыли!)

Работая над сэйненом «Плутон», Урасава оттолкнулся от сюжета одной из арок «Астробоя» легендарного Осаму Тэдзуки, а именно — написанной в 1964 году истории «Величайший робот на Земле». Об экранизации манги заговорили еще в 2010-м: тогда студии Universal и Illumination («Миньоны», «Гадкий я») собирались сделать игровое кино с 3D-графикой. Спустя семь лет свежеобразованная студия M2 приехала на кинорынок ключевого анимационного фестиваля Анси с идеей сделать по «Плутону» аниме. Тогда же легендарный продюсер Масао Маруяма — сейчас ему 81 — пообещал, что проект должны закончить до его смерти. Кто этот мощный старик? Соучредитель Madhouse, где работал, например, Сатоси Кон (перед ним у Маруямы тоже должок), сооснователь MAPPA и Studio M2, а также продюсер других экранизаций Урасавы — «Монстра» и «Мастера Китона».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
MadhouseMAPPANetflixStudio M2Анимацияаниме
персоны
Сатоси КонОсаму Тэдзука
фильмы
Вайолет ЭвергарденВельзевулГадкий яКосмические приключения КобрыМагическая битваМиньоныМогучий АтомМонстрОнихэйПерестану быть героемЧёрный призыватель

фотографии >>
Настоящий заговор роботов: первый ролик долгожданного аниме «Плутон» (проект не закрыли!) фотографии
Настоящий заговор роботов: первый ролик долгожданного аниме «Плутон» (проект не закрыли!) фотографии
Настоящий заговор роботов: первый ролик долгожданного аниме «Плутон» (проект не закрыли!) фотографии
Настоящий заговор роботов: первый ролик долгожданного аниме «Плутон» (проект не закрыли!) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Шокин
13 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Шокин.
Вадим Абдрашитов
12 февраля ушел из жизни режиссер Вадим Абдрашитов.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Муса Дудаев
Алена Ковальчук
Юрий Кузьменков
Виктория Литвиненко
Александра Никифорова
Никита Подгорный
Егор Сальников
Любовь Толкалина
Айс-Ти
Яромир Ганзлик
Уильям Кэтт
Джон Магаро
Барри Праймус
Ева Ингеборг Шольц
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье. Первое пробуждение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram