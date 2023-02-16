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Любовь Аксенова отправится на поиски новой почки 8 марта

16 февраля
2023 год

Новости кино >>
16 февраля 2023
Премьера второго сезона комедийного сериала «Почка» состоится 8 марта в онлайн-кинотеатре KION. К роли жизнелюбивой и непотопляемой Наташи Кустовой вернется Любовь Аксенова, сообщает пресс-служба платформы.

Любовь Аксенова отправится на поиски новой почки 8 марта
фото: Пресс-служба KION

По сюжету продолжения в Хорватии Наташе Кустовой удачно пересадили почку мамы Миши, бывшего соседа по диализу. Новая почка хорошо прижилась, но дала побочный эффект: появились навязчивые видения и непреодолимая страсть к Мише (Григорий Чабан). Наташе нельзя в Москву, ведь там на нее повесили уголовное дело. Но видения становятся мучительными – и Кустова принимает решение вернуться в Россию и спасти Мишу. В столице она сталкивается с проблемой: Миша женат и совсем не жаждет быть спасенным, желая дождаться своей очереди за донорской почкой. Он 71-й в листе ожидания на пересадку, поэтому у Натальи появляется план: надо помочь остальным 70 пациентам, чтобы операция объекта ее страсти прошла легально.

«Наташа – своего рода социальный маг. Ее пожелания и цели для достижения – это только вопрос времени. Во втором сезоне она сталкивается с тем, что желаемым становится тот, кто никак не поддается ее магии. В результате Наташа так сильно старается, что начинает совершать неожиданные для себя поступки, которые круто меняют ее жизнь», — говорит Любовь Аксенова.

Любовь Аксенова отправится на поиски новой почки 8 марта
фото: Пресс-служба KION

К касту второго сезона присоединятся Леонид Бичевин и Павел Баршак, а к своим ролям вернутся Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба и Николай Фоменко. Авторская группа осталась неизменной: над сценарием работали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, которая вновь заняла режиссерское кресло.

Если в первом сезоне героиня Любови Аксеновой училась сопереживать людям, то во втором, по словам создателей, Наташа учится любить. «"Почка Вторая" – это, наверное, не новый сезон или продолжение «Почки». Это совершенно другая история, с иным настроением и интонацией. Написано с совестью, снято шикарно, сыграно на пятерку!» — уверена Елизавета Тихонова.
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№ 1
Igor D.88   16.02.2023 - 15:49
Новая почка хорошо прижилась, но дала побочный эффект: появились навязчивые видения и непреодолимая страсть к Мише -- - что это за бред.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Любовь Аксенова отправится на поиски новой почки 8 марта фотографии
Любовь Аксенова отправится на поиски новой почки 8 марта фотографии
Любовь Аксенова отправится на поиски новой почки 8 марта фотографии
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