Любовь Аксенова отправится на поиски новой почки 8 марта

Премьера второго сезона комедийного сериала «Почка» состоится 8 марта в онлайн-кинотеатре KION. К роли жизнелюбивой и непотопляемой Наташи Кустовой вернется Любовь Аксенова, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба KION
По сюжету продолжения в Хорватии Наташе Кустовой удачно пересадили почку мамы Миши, бывшего соседа по диализу. Новая почка хорошо прижилась, но дала побочный эффект: появились навязчивые видения и непреодолимая страсть к Мише (Григорий Чабан). Наташе нельзя в Москву, ведь там на нее повесили уголовное дело. Но видения становятся мучительными – и Кустова принимает решение вернуться в Россию и спасти Мишу. В столице она сталкивается с проблемой: Миша женат и совсем не жаждет быть спасенным, желая дождаться своей очереди за донорской почкой. Он 71-й в листе ожидания на пересадку, поэтому у Натальи появляется план: надо помочь остальным 70 пациентам, чтобы операция объекта ее страсти прошла легально.
«Наташа – своего рода социальный маг. Ее пожелания и цели для достижения – это только вопрос времени. Во втором сезоне она сталкивается с тем, что желаемым становится тот, кто никак не поддается ее магии. В результате Наташа так сильно старается, что начинает совершать неожиданные для себя поступки, которые круто меняют ее жизнь», — говорит Любовь Аксенова.
Если в первом сезоне героиня Любови Аксеновой училась сопереживать людям, то во втором, по словам создателей, Наташа учится любить. «"Почка Вторая" – это, наверное, не новый сезон или продолжение «Почки». Это совершенно другая история, с иным настроением и интонацией. Написано с совестью, снято шикарно, сыграно на пятерку!» — уверена Елизавета Тихонова.
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