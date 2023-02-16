«Актрисы» Бондарчука выйдут на сцену 30 марта

Сериал расскажет о реальной жизни актеров со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года.
«Приглашение на пробы к Федору Бондарчуку уже выглядело для меня, как получение «Оскара»! Проходила их дважды и, честно, ни на что не рассчитывала. Когда была утверждена на роль, скакала как юная газель. Сниматься было невероятно интересно и сложно! В одном пространстве собралась команда Профессионалов. Моя героиня прекрасна, потому что она, как миллионы состоявшихся в работе женщин, при этом с «типичной» для этой категории «дополнением» — женатым любовником, которому служит и которого продвигает. Можете сказать, что все предсказуемо? А нет, потому что сценарий Паулины Андреевой, в которую я влюблена не только как в актрису, но и как в женщину. Кстати, после съемок я Федора Сергеевича называю только по отчеству. А ведь раньше обращалась просто по имени. Он Мастер!» — поделилась Лолита Милявская.
«После выхода «Психа» мне позвонил Валерий Петрович Тодоровский и предложил поработать вместе. Идея фильма об актерском мире была настолько на поверхности, что начинать ее разрабатывать было страшно. На мой взгляд, исследование профессиональных деформаций, желаний, страхов актеров в «Актрисах» оказалось шире, чем только о них. В сериале три акта: 2014, 2017, 2020 годы — и благодаря такой структуре изменение контекста, в котором живут одни и те же герои, становится очевиднее и шире, взлеты и падения — ярче. Это сериал и об уже ушедшем времени в том числе», — рассказала Паулина Андреева.
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