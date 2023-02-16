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Отпуск Кэти Холмс идет не по плану в эксклюзивном отрывке фильма «Одиноки вместе»

16 февраля
2023 год

Новости кино >>
16 февраля 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок фильма «Одиноки вместе» с Кэти Холмс и Джимом Стёрджессом.



По сюжету Джун арендует дом в пригороде Нью-Йорка, чтобы провести в нем отпуск со своим парнем. Приехав на место, она обнаруживает, что в доме уже живет некий Чарли. Молодые люди вынуждены уживаться вместе до выяснения обстоятельств, когда неожиданно для них самих между ними вспыхивают чувства. Ситуация осложняется внезапным приездом парня Джун.

Кэти Холмс не только исполнила главную роль, но и сняла картину по собственному сценарию. Фильм был представлен на кинофестивале Tribeca Film Festival.

«Одиноки вместе» уже в кино.
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Отпуск Кэти Холмс идет не по плану в эксклюзивном отрывке фильма «Одиноки вместе» фотографии
Отпуск Кэти Холмс идет не по плану в эксклюзивном отрывке фильма «Одиноки вместе» фотографии
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