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Экстрасенс Инга Оболдина поможет следствию в сериале «Стой, не то мама будет гадать!»

17 февраля
2023 год

Новости кино >>
17 февраля 2023
Инга Оболдина и Михаил Кремер исполнят главные роли в комедийном детективе «Стой, не то мама будет гадать!». О старте съемок сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, который занимается производством сериала совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production.

Экстрасенс Инга Оболдина поможет следствию в сериале «Стой, не то мама будет гадать!»
фото: Пресс-служба ТВ-3

По сюжету в жизни следователя Артема Быстрова все было просто и понятно, пока ему как снег на голову не свалилась мама из Екатеринбурга, тут же включившая режим гиперопеки. Татьяне Быстровой пришлось срочно покинуть родной город, где она долгое время выдавала себя за экстрасенса. Но тут на месте реального преступления в ней неожиданно просыпается настоящий дар, который помогает раскрывать даже самые запутанные дела. С тех пор она регулярно приходит сыну на выручку – но чаще всего вопреки его желанию.

Каждая серия «Стой, не то мама будет гадать!» – это новое расследование, полное приключений. Творческую команду сериала возглавила режиссер Гузэль КирееваГлухарь»).
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ГлухарьСтой, не то мама будет гадать

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