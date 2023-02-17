Экстрасенс Инга Оболдина поможет следствию в сериале «Стой, не то мама будет гадать!»

По сюжету в жизни следователя Артема Быстрова все было просто и понятно, пока ему как снег на голову не свалилась мама из Екатеринбурга, тут же включившая режим гиперопеки. Татьяне Быстровой пришлось срочно покинуть родной город, где она долгое время выдавала себя за экстрасенса. Но тут на месте реального преступления в ней неожиданно просыпается настоящий дар, который помогает раскрывать даже самые запутанные дела. С тех пор она регулярно приходит сыну на выручку – но чаще всего вопреки его желанию.
Каждая серия «Стой, не то мама будет гадать!» – это новое расследование, полное приключений. Творческую команду сериала возглавила режиссер Гузэль Киреева («Глухарь»).
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