Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Братья-близнецы пытаются завоевать девушку в трейлере фильма «Идеальный брат»

17 февраля
2023 год

Новости кино >>
17 февраля 2023
Кино-Театр.Ру представляет трейлер романтической комедии «Идеальный брат» режиссёра Ратмира ЛутфуллинаВеликолепная пятёрка-4»).


Тимур встречает Лизу, проникается к ней симпатией и приглашает ее на свидание. Неожиданно для себя парень получает отказ, но такая ситуация для него в новинку, потому что он считает себя успешным предпринимателем и опытным ловеласом. К тому же, Тимур понимает, что проникся искренним чувством к девушке. Тогда он обращается к своему родному брату Арсению с очень необычной просьбой.

Главные роли в картине сыграли Дмитрий Караневский, Катерина Беккер, Владислав Резник, Ярослав Кириллов, Татьяна Трудова, Мария Столярова и Сергей Гамов.

В российский прокат фильм «Идеальный брат» выйдет 23 марта.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Катерина БеккерСергей ГамовДмитрий КараневскийЯрослав КирилловРатмир ЛутфуллинВладислав РезникМария СтоляроваТатьяна Трудова
фильмы
Идеальный брат

фотографии >>
Братья-близнецы пытаются завоевать девушку в трейлере фильма «Идеальный брат» фотографии
Братья-близнецы пытаются завоевать девушку в трейлере фильма «Идеальный брат» фотографии
Братья-близнецы пытаются завоевать девушку в трейлере фильма «Идеальный брат» фотографии
Братья-близнецы пытаются завоевать девушку в трейлере фильма «Идеальный брат» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рэкел Уэлч
15 февраля ушла из жизни актриса Рэкел Уэлч.
Евгений Шокин
13 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Шокин.
Вадим Абдрашитов
12 февраля ушел из жизни режиссер Вадим Абдрашитов.

День рождения >>

Игорь Бочкин
Григорий Добрыгин
Евгений Миллер
Раиса Недашковская
Фёдор Одиноков
Виктор Перевалов
Алёна Созинова
Борис Хвошнянский
Антс Эскола
Джозеф Гордон-Левитт
Рори Киннер
Доминик Пёрселл
Жерар Ринальди
Рене Руссо
Януш Хабёр
Дьёрдь Черхальми
все родившиеся 17 февраля >>

Афиша кино >>

Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Заклятье. Первое пробуждение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Тембот
драма
Россия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен