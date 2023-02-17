Братья-близнецы пытаются завоевать девушку в трейлере фильма «Идеальный брат»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер романтической комедии «Идеальный брат
» режиссёра Ратмира Лутфуллина
(«Великолепная пятёрка-4
»).
Тимур встречает Лизу, проникается к ней симпатией и приглашает ее на свидание. Неожиданно для себя парень получает отказ, но такая ситуация для него в новинку, потому что он считает себя успешным предпринимателем и опытным ловеласом. К тому же, Тимур понимает, что проникся искренним чувством к девушке. Тогда он обращается к своему родному брату Арсению с очень необычной просьбой.
Главные роли в картине сыграли Дмитрий Караневский
, Катерина Беккер
, Владислав Резник
, Ярослав Кириллов
, Татьяна Трудова
, Мария Столярова
и Сергей Гамов
.
В российский прокат фильм «Идеальный брат
» выйдет 23 марта.
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