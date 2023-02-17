Четвертый «Джон Уик» выйдет в российский прокат 23 марта

Четвертая часть боевика «Джон Уик
» выйдет в российский прокат 23 марта — за день до мирового релиза. Дистрибьютором фильма станет компания «Атмосфера Кино» Вадима Иванова и Рубена Дишдишяна
, сообщает телеграм-канал «Кинопоиск | Индустрия»
.
«Джон Уик 4» — новая глава взрывоопасных похождений бывшего наемного убийцы по прозвищу Баба Яга. По сюжету Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.
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«Джон Уик 3»: Кончились патроны
В кадре компанию Киану Ривзу
составили Лоуренс Фишбёрн
, Йен Макшейн
, Лэнс Реддик
, Донни Йен
, Хироюки Санада
, Наталия Тена
, Скотт Эдкинс
и Клэнси Браун
. Режиссерское кресло вновь занял Чад Стахелски
, поставивший предыдущие части франшизы.
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