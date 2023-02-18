Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

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Второй сезон комедийного сериала «Почка» выйдет в онлайн-кинотеатре KION

Дмитрий Суворов: «Получилось глубоко и страстно»

Режиссер эротической мелодрамы «Непослушная» — о том, что роднит его новый фильм с историей Золушки и картиной «Духless»