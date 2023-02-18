Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

Действие оригинального киберпанк-сериала «Психопаспорт» происходит в Японии будущего, где активно используется система определения психоэмоционального состояния человека и его предрасположенности к совершению преступлений.
Медицинский детектив расскажет о скромной Мамао, дочери аптекаря. Однажды девушку похищают и продают в императорский дворец, где она получает должность служанки в гареме. Услышав, что новорожденные дети правителя не жильцы, искусная травница и врачевательница решает самостоятельно разобраться в причинах происходящего, чем привлекает внимание влиятельного евнуха Дзинси.
На далекой планете Грандбелл в заброшенном тематическом парке живет Шики — единственный человек среди роботов. Все свободное время юный механик совершенствует особый гаджет, способный управлять гравитацией. Однажды развлекательный комплекс посещает начинающая блогерша Ребекка вместе с кошкодругом Хэппи. Шики, ранее не знавший человеческого общения, с радостью идет на контакт. Знакомство грозит превратиться в трагедию: подхватившие неизведанный вирус роботы винят в своих бедах людей и поднимают восстание. Молодой человек присоединяется к новым друзьям и отправляется в захватывающее приключение по бескрайнему космосу.
Озвучивать Шики по-прежнему будет Такума Тэрасима (Сатору Миками из «Моего перерождения в слизь»), а Ребекку — Микако Комацу (Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна»). Жизнеутверждающий опенинг Never say Never прозвучит в исполнении Нисикавы Таканори из T.M.Revolution («Бродяга Кэнсин»). Есть и пополнение в команде космических путешественников:
Лиза Луна – пришелица, прибывшая на Землю из прогрессивной цивилизации Азатос, – уверена, что менее развитая планета должна быть уничтожена. Но, посетив котокафе, инопланетная барышня тут же очаровывается милыми пушистыми зверьками и, на счастье землянам, меняет планы.
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