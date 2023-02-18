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Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

18 февраля
2023 год

Новости кино >>
18 февраля 2023

Парк развлечений студии Ghibli зарезервировал на этот год бюджет в $49 миллионов: в частности, совсем скоро должны установить электрический кототобус (как в «Моем соседе Тоторо») для экологичного и дружелюбного средства транспортировки посетителей. «Черный клевер: Меч короля магов», обещавший явить себя 31 марта, переехал на 16 июня: во всем виноват треклятый ковид. Третий сезон сёнэн-ромкома «Девушка на час» выйдет в эфир уже в грядущем июле, попутно сменив постановщика: место Кадзуоми Коги в режиссерском кресле займет Синъя Унэ, ранее работавший с отдельными эпизодами сериала. Мамору Осии, режиссер легендарного «Призрака в доспехах» и культового «Авалона», открыл собственные режиссерские курсы: за символическую мзду можно поучиться у дедушки мастерству. Crunchyroll для своей ежегодной премии лучшим аниме-проектам набрал неплохую обойму селебрити: в церемонии награждения поучаствуют постановщик Роберт Родригес Дети шпионов»), актеры Финн ВулфхардОчень странные дела») и Джейкоб БертранКобра-Кай»), а также профессиональная рестлерша WWE Зелина Вега. Компания Nissin Foods продолжает бескомпромиссно радовать поклонников аниме: персонажей нового рекламного ролика для лапши Donbei Kitsune Udon нарисовал аж Ёсиюки Садамото, автор манги «Евангелион» и художник «Гуррен-Лаганна, пронзающего небеса», «Девочки, покорившей время» и «Фури-кури».


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, об экранизации манги «Исюра» или о долгострое Studio M2 «Плутон», а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона»
Фильм «Психопаспорт: Провидение» от студии Production I.GБаскетбол Куроко», «Ао Аси»), приуроченный к юбилею франшизы, обзавелся первым тизером. Релиз состоится в Японии 12 мая. Мы, кстати, писали о деталях проекта в январском дайджесте.


Действие оригинального киберпанк-сериала «Психопаспорт» происходит в Японии будущего, где активно используется система определения психоэмоционального состояния человека и его предрасположенности к совершению преступлений.

Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю
Вступительную музыкальную тему Alexithymia Spare исполнит рок-трио из Сайтамы Ling Tosite Sigure, а эндинг споет Челли — вокалистка группы EGOISTКабанэри железной крепости», «Империя мертвых»).

Читать «Киберпанк: Бегущие по краю» — еще одно аниме о дистопическом будущем
Студия OLMБерсерк», «Необычное такси») совместно с TOHO animationКосмический линкор Ямато: Воскрешение», «Кирара») анонсировали сериал по мотивам ранобэ Нацу Хьюги «Монологи фармацевта». Премьера состоится когда-то в этом году, а пока смотрим трейлер.


Медицинский детектив расскажет о скромной Мамао, дочери аптекаря. Однажды девушку похищают и продают в императорский дворец, где она получает должность служанки в гареме. Услышав, что новорожденные дети правителя не жильцы, искусная травница и врачевательница решает самостоятельно разобраться в причинах происходящего, чем привлекает внимание влиятельного евнуха Дзинси.

Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

Режиссером проекта заявлен Норихиро НаганумаАо Аси», «Невеста чародея»), персонажей ваяет Юкико НакатаниВан-Пис», «Сердца Пандоры»), а музыку сочиняют Кевин ПенкинСозданный в Бездне», «Башня Бога») и Ариса ОкэхадзамаМагическая битва 0. Фильм»). Талантливую Мамао озвучит Аой Юки (Юдзуру Нисимия из «Формы голоса», Люсинда Кусинада из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю»).

Читать «У Коми проблемы с общением» — еще одно аниме от студии OLM
Создатели аниме «Нулевой Эдем» представили первый проморолик второго сезона, заодно озвучив и актерский состав. Премьера сериала намечена на первое апреля этого года (но мы все равно верим).


На далекой планете Грандбелл в заброшенном тематическом парке живет Шики — единственный человек среди роботов. Все свободное время юный механик совершенствует особый гаджет, способный управлять гравитацией. Однажды развлекательный комплекс посещает начинающая блогерша Ребекка вместе с кошкодругом Хэппи. Шики, ранее не знавший человеческого общения, с радостью идет на контакт. Знакомство грозит превратиться в трагедию: подхватившие неизведанный вирус роботы винят в своих бедах людей и поднимают восстание. Молодой человек присоединяется к новым друзьям и отправляется в захватывающее приключение по бескрайнему космосу.

Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

Озвучивать Шики по-прежнему будет Такума Тэрасима (Сатору Миками из «Моего перерождения в слизь»), а Ребекку — Микако Комацу (Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна»). Жизнеутверждающий опенинг Never say Never прозвучит в исполнении Нисикавы Таканори из T.M.RevolutionБродяга Кэнсин»). Есть и пополнение в команде космических путешественников:

Лагуна Хьюзерт — Таку Ясиро (Хирокадзу Араи из «Человека-бензопилы»)
Клини Разерфорд — Руми Окубо (Исигуро из «Моб Психо 100»)
Фай — Тосики Масуда (Тяранко из «Ванпанчмена»)
Даити — Ацуси Имаруока (Даллас Джинуард из «Шумихи!»)

Читать «Триган» — аниме о самой необычной команде космического фронтира
Премьера комедийного сериала «Слишком милый кризис» о кавайных усатиках, спасших планету, состоится 7 апреля.


Лиза Луна – пришелица, прибывшая на Землю из прогрессивной цивилизации Азатос, – уверена, что менее развитая планета должна быть уничтожена. Но, посетив котокафе, инопланетная барышня тут же очаровывается милыми пушистыми зверьками и, на счастье землянам, меняет планы.

Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

Экранизация манги Мицуру Кидо ведется на студии SynergySPСведенные кукушкой», «Боевой дворецкий Хаятэ»). Над проектом работают: режиссер Дзюн ХаториМегалобокс»), сценарист Ая Сацуки (Еще раз «иппон»!), чардиз Маюми ВатанабэДорога юности», «Хвост феи»), композитор Сюн Нарита («Дворянство»). Внеземную кошатницу Лизу озвучит Юмири Ханамори (жовиальная Надэсико Кагамихара из «Уютного похода», повелительница аудиофайлов Домэки из «Руки прочь от кинокружка!»).

Читать «Токио Мяу Мяу» — культовое аниме, прославившее кошачьи ушки
Toei AnimationДраконий жемчуг», «Слэм-данк») в сотрудничестве с Sony воссоздал обиталище отаку из 90-х в виртуальной реальности. Сбежать от действительности можно в особой комнате в VRChat под названием Nostalgia 1999.

Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

Маленькая, всего на шесть татами, комната содержит впечатляющие коллекции крайне необходимых отаку вещей: компьютерное, аудио- и видеооборудование, плакаты и аниме-мерч. Многие предметы интерактивны.

Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю

В будущем создатели планируют реализовать функцию, позволяющую пользователям наслаждаться просмотром аниме-произведений друг с другом, как в кинотеатре, через винтажный ЭЛТ-телевизор «Тринитрон».
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Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю фотографии
Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю фотографии
Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю фотографии
Роберт Родригес вручит награду, VR-чат перенесет в 90-е, а котики спасут мир: главные новости аниме за неделю фотографии
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