Сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлили на второй сезон

Комедийный сериал «Покерфейс
» с Наташей Лионн
официально продлен на второй сезон, сообщает Variety
.
По сюжету главная героиня Чарли Кейл может легко определить, кто из ее собеседников лжет. Эта способность помогает ей расследовать необычные дела.
Первый сезон «Покерфейса» стартовал 26 января на стриминге Peacock. Одним из режиссеров проекта выступил Райан Джонсон
(«Достать ножи
»). В кадре компанию Лионн составили Бенджамин Брэтт
, Джозеф Гордон-Левитт
, Эдриан Броуди
, Рон Перлман
, Стефани Сюй
, Ник Нолти
, Чарльз Мелтон
, Хлоя Севиньи
, Саймон Хелберг
и другие.
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