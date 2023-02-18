Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлили на второй сезон

18 февраля
2023 год

Новости кино >>
18 февраля 2023
Комедийный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн официально продлен на второй сезон, сообщает Variety.

Сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлили на второй сезон

По сюжету главная героиня Чарли Кейл может легко определить, кто из ее собеседников лжет. Эта способность помогает ей расследовать необычные дела.

Первый сезон «Покерфейса» стартовал 26 января на стриминге Peacock. Одним из режиссеров проекта выступил Райан ДжонсонДостать ножи»). В кадре компанию Лионн составили Бенджамин Брэтт, Джозеф Гордон-Левитт, Эдриан Броуди, Рон Перлман, Стефани Сюй, Ник Нолти, Чарльз Мелтон, Хлоя Севиньи, Саймон Хелберг и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Неделя моды в Нью-Йорке: Сиенна Миллер, Кэти Холмс и Линдси Лохан
Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
Неделя высокой моды: Рената Литвинова, Кира Найтли и Эмма Уотсон
Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания
Джозеф Гордон-Левитт вновь поработает с режиссером «Петли времени» Райаном Джонсоном
Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн стартует 20 апреля
Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
В глобальном онлайн-фестивале кино «Мы едины» примут участие Фрэнсис Форд Коппола и Пон Джун Хо
Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»
Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн продлена на второй сезон
«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая
«Йоганутые»: Девушки против сосисок Второго рейха
Отрывок из комедии «Любители йоги»
персоны
Эдриан БроудиБенджамин БрэттДжозеф Гордон-ЛевиттРайан ДжонсонНаташа ЛионнЧарльз МелтонНик НолтиРон ПерлманХлоя СевиньиСтефани СюйСаймон Хелберг
фильмы
Достать ножиПокерфейс

анонс

Скорбим

Людмила Абрамова
17 февраля ушла из жизни актриса Людмила Абрамова.
Александр Гусенков
17 февраля ушёл из жизни актёр Александр Гусенков.
Рэкел Уэлч
15 февраля ушла из жизни актриса Рэкел Уэлч.

День рождения >>

Константин Григорьев
Светлана Данильченко
Замира Колхиева
Кристина Кучеренко
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Ёла Санько
Аркадий Укупник
Тимофей Фёдоров
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Молли Рингуолд
Грета Скакки
Джон Траволта
Том Уиздом
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье. Первое пробуждение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Тембот
драма
Россия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram