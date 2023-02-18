Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Орда»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Барри Кеоган сыграет преступника Билли Кида

18 февраля
2023 год

Новости кино >>
18 февраля 2023

Барри Кеоган, номинированный на «Оскар» за «Банши Инишерина», исполнит ведущую роль в фильме о молодом преступнике Билли Киде, сообщает Deadline.

Барри Кеоган сыграет преступника Билли Кида
фото: Deadline

Настоящее имя Билли Кида — Генри Маккарти. Он родился в Нью-Йорке и в 15 лет потерял мать, став сиротой. Спустя год впервые совершил кражу, а в 18 лет — убийство, после чего был объявлен в розыск. Считается, что всего он убил девять человек. В 21 год Кида застрелил шериф Пэт Гарретт.

«В детстве я читал о жизни Билли Кида, но во время подготовки к проекту узнал много новых подробностей. Есть разные свидетельства очевидцев и байки, которые противоречат друг другу, однако вносят свой вклад в его легенду. На экране мы привыкли видеть бесстрашного стрелка. Мне интересно капнуть глубже, очеловечить его», — сказал Барри Кеоган.

Режиссерское кресло займет Барт Лейтон, поставивший «Американских животных» с Кеоганом. Съемки должны стартовать в первой половине 2024 года.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильмы «Фабельманы», «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина» номинированы на «Оскар»
Раскрепощённый Голливуд: Ана де Армас, Мишель Уильямс и Квентин Тарантино
«Банши Инишерина»: Конец дружбы на фоне горящего дома
Фильмы «Всё везде и сразу», «Фабельманы» и «Вавилон» номинированы на премию «Выбор критиков»
Земля изводит меня: «Легенда о Зеленом рыцаре» — вакцина от ложного героизма
Розамунд Пайк и Барри Кеоган снимутся в новом фильме постановщицы «Девушки, подающей надежды»
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»
«Убийство священного оленя»: Мой папа - Агамемнон
«Чернобыль»: Черное зеркало атомного реактора
Что посмотреть на 12-м Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель»
«Сохранить как...» 2018: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат
20 самых интересных фильмов зимы
Николь Кидман и Колин Фаррелл смертельно напуганы в трейлере фильма «Убийство священного оленя»
Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат
персоны
Барри Кеоган
фильмы
Американские животныеБанши Инишерина

анонс

Деконструкция «Орда»

Скорбим

Людмила Абрамова
17 февраля ушла из жизни актриса Людмила Абрамова.
Александр Гусенков
17 февраля ушёл из жизни актёр Александр Гусенков.
Рэкел Уэлч
15 февраля ушла из жизни актриса Рэкел Уэлч.

День рождения >>

Константин Григорьев
Светлана Данильченко
Замира Колхиева
Кристина Кучеренко
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Ёла Санько
Аркадий Укупник
Тимофей Фёдоров
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Молли Рингуолд
Грета Скакки
Джон Траволта
Том Уиздом
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье. Первое пробуждение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Тембот
драма
Россия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?