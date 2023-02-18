Барри Кеоган сыграет преступника Билли Кида

Настоящее имя Билли Кида — Генри Маккарти. Он родился в Нью-Йорке и в 15 лет потерял мать, став сиротой. Спустя год впервые совершил кражу, а в 18 лет — убийство, после чего был объявлен в розыск. Считается, что всего он убил девять человек. В 21 год Кида застрелил шериф Пэт Гарретт.
«В детстве я читал о жизни Билли Кида, но во время подготовки к проекту узнал много новых подробностей. Есть разные свидетельства очевидцев и байки, которые противоречат друг другу, однако вносят свой вклад в его легенду. На экране мы привыкли видеть бесстрашного стрелка. Мне интересно капнуть глубже, очеловечить его», — сказал Барри Кеоган.
Режиссерское кресло займет Барт Лейтон, поставивший «Американских животных» с Кеоганом. Съемки должны стартовать в первой половине 2024 года.
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