Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльзы Леждей

Сегодня, 19 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, супруги Всеволода Сафонова
, популярной советской актрисы Эльзы Леждей
.
Эльза Ивановна
родилась 19 февраля 1933 года в Севастополе. В 1955-м окончила Театральное училище имени М.С. Щепкина и была принята в труппу Театра-студии киноактера
. В том же году дебютировала в кино, сыграв Варвару Лопатину в исторической драме Юрия Егорова
«Море студёное
». В 1957-м вышла замуж за начинающего кинорежиссера Владимира Наумова
. У него снялась в фильмах «Павел Корчагин
» и «Ветер
». В 1966-м их брак распался.
Одна из лучших ролей актрисы — Лиза, жена инвалида в «Балладе о солдате
» Григория Чухрая
. Популярность обрела, воплотив образ эксперта-криминалиста Зинаиды Кибрит в знаменитом сериале «Следствие ведут Знатоки
». На ее счету около 40 ролей в таких фильмах, как «До свидания, мальчики
», «Хоккеисты
», «Эскадра уходит на запад
», «Подранки
», «Цветы для Оли
», «Смерть на взлёте
» и другие. Последний раз появилась на экране в 1992-м, снявшись в ленте Леонида Кулагина
«Волчицы
».
Эллы Леждей не стало 12 июня 2001 года в Москве. Похоронена 16 июня на 11-м участке Хованского кладбища рядом с мужем.
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