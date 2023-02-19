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Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльзы Леждей

19 февраля
2023 год

Новости кино >>
19 февраля 2023
Сегодня, 19 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, супруги Всеволода Сафонова, популярной советской актрисы Эльзы Леждей.

Эльза Ивановна родилась 19 февраля 1933 года в Севастополе. В 1955-м окончила Театральное училище имени М.С. Щепкина и была принята в труппу Театра-студии киноактера. В том же году дебютировала в кино, сыграв Варвару Лопатину в исторической драме Юрия Егорова «Море студёное». В 1957-м вышла замуж за начинающего кинорежиссера Владимира Наумова. У него снялась в фильмах «Павел Корчагин» и «Ветер». В 1966-м их брак распался.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльзы Леждей
фото: 7days.ru

Одна из лучших ролей актрисы — Лиза, жена инвалида в «Балладе о солдате» Григория Чухрая. Популярность обрела, воплотив образ эксперта-криминалиста Зинаиды Кибрит в знаменитом сериале «Следствие ведут Знатоки». На ее счету около 40 ролей в таких фильмах, как «До свидания, мальчики», «Хоккеисты», «Эскадра уходит на запад», «Подранки», «Цветы для Оли», «Смерть на взлёте» и другие. Последний раз появилась на экране в 1992-м, снявшись в ленте Леонида Кулагина «Волчицы».

Эллы Леждей не стало 12 июня 2001 года в Москве. Похоронена 16 июня на 11-м участке Хованского кладбища рядом с мужем.
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