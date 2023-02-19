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Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили за фильм «Всё везде и сразу» премию Гильдии режиссеров Америки

19 февраля
2023 год

Новости кино >>
19 февраля 2023
Лучшими постановщиками года по версии юбилейной 75-й премии Гильдии режиссеров Америки признаны создатели «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Список лауреатов опубликован на сайте DGA.

Дуэт, ранее номинированный на «Оскар», обошел Стивена СпилбергаФабельманы»), Мартина МакдонахаБанши Инишерина»), Тодда ФилдаТар») и Джозефа КосинскиТоп Ган: Мэверик»).


За лучший режиссерский дебют отмечена наградой Шарлотта Уэллс, снявшая драму «Солнце моё». В телевизионной секции награды получили Сэм ЛевинсонЭйфория»), Билл ХейдерБарри») и Хелен ШейверСтанция 11»).

Премия Гильдии режиссеров является одной из ключевых наград, влияющих на итоги «Оскара». В частности, в 2022-м постановщица «Власти пса» Джейн Кэмпион была удостоена за режиссуру обеих премий.
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