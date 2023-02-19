Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили за фильм «Всё везде и сразу» премию Гильдии режиссеров Америки

Лучшими постановщиками года по версии юбилейной 75-й премии Гильдии режиссеров Америки признаны создатели «Всё везде и сразу
» Дэн Кван
и Дэниэл Шайнерт
. Список лауреатов опубликован на сайте
DGA.
Дуэт, ранее номинированный на «Оскар», обошел Стивена Спилберга
(«Фабельманы
»), Мартина Макдонаха
(«Банши Инишерина
»), Тодда Филда
(«Тар
») и Джозефа Косински
(«Топ Ган: Мэверик
»).
За лучший режиссерский дебют отмечена наградой Шарлотта Уэллс
, снявшая драму «Солнце моё
». В телевизионной секции награды получили Сэм Левинсон
(«Эйфория
»), Билл Хейдер
(«Барри
») и Хелен Шейвер
(«Станция 11
»).
Премия Гильдии режиссеров является одной из ключевых наград, влияющих на итоги «Оскара». В частности, в 2022-м постановщица «Власти пса
» Джейн Кэмпион
была удостоена за режиссуру обеих премий.
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