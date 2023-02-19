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Найден режиссер для нового «Хеллбоя»

19 февраля
2023 год

Новости кино >>
19 февраля 2023
«Хеллбой» получит новую киноверсию от студии Millennium Media, уверяет Deadline.

Найден режиссер для нового «Хеллбоя»
фото: ign.com

Компания надеется реабилитироваться после неудачи 2019 года, когда попыталась перезапустить серию при участии Дэвида Харбора и Миллы Йовович. Режиссерское кресло нового фильма под названием «Хеллбой: Горбун» займет создатель «Адреналина» Брайан Тейлор. Сценарий написал сам автор комикса Майк Миньола со своим соавтором Крисом Голденом. Съемки запланированы на март, а пройдут они в Болгарии.

Комикс «Хеллбой: Горбун» дебютировал в июле 2008 года в честь выхода в кинотеатрах картины «Хеллбой 2: Золотая армия». Зрителям поведают о том, как в 1950-х Хеллбой вместе с напарником-новичком застряли в сельской местности Аппалачей. Там они обнаруживают небольшое поселение, населенное ведьмами во главе с Горбуном.
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