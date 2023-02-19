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Завершились съемки «Царства планеты обезьян»

19 февраля
2023 год

Новости кино >>
19 февраля 2023
Завершились съемки картины Уэса Болла «Царство планеты обезьян», сообщает Collider.

Завершились съемки «Царства планеты обезьян»
фото: us.knews

Продолжение популярной серии студия 20th Century планирует выпустить 24 мая 2024 года. События новой части развернутся спустя года после финала «Войны», вышедшей в 2017 году. В фильме рассказывается о представителе клана, порабощенного неким лидером обезьян. Герой отправляется в путешествие вместе с молодой женщиной в поисках свободы.

Главная роль Корнелиуса, сына Цезаря, закреплена за Оуэном Тигом. К актерской команде также присоединились Фрейя Аллан, Уильям Эйч Мэйси и Кевин Дюран.
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