Завершились съемки «Царства планеты обезьян»

Завершились съемки картины Уэса Болла
«Царство планеты обезьян», сообщает Collider
.
Продолжение популярной серии студия 20th Century планирует выпустить 24 мая 2024 года. События новой части развернутся спустя года после финала «Войны
», вышедшей в 2017 году. В фильме рассказывается о представителе клана, порабощенного неким лидером обезьян. Герой отправляется в путешествие вместе с молодой женщиной в поисках свободы.
Главная роль Корнелиуса, сына Цезаря, закреплена за Оуэном Тигом
. К актерской команде также присоединились Фрейя Аллан
, Уильям Эйч Мэйси
и Кевин Дюран
.
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