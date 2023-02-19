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Ванесса Редгрейв и Фрида Пинто сыграют в экранизации детской книги

19 февраля
2023 год

Новости кино >>
19 февраля 2023
Ванесса Редгрейв и Фрида Пинто сыграют в семейном фильме Стивена Херека «Мальчик за последней партой» (The boy at the back of the class), основанном на одноименной популярной детской книге Онджали К. Рауф. Об этом сообщает Variety.

Сценарий написал Тим Джон. Продюсерами выступают Адам Ролстон и Дэвид Брейтуэйт. Съемки картины намечены на конец этого года.

Ванесса Редгрейв и Фрида Пинто сыграют в экранизации детской книги
фото: booktrust.org

В центре сюжета фильма мальчик Ахмет, который поступает в школу, где учится девятилетняя Алекса. Когда она узнает, что он беженец, разлученный со своей семьей, то делает все возможное, чтобы помочь. Убрав взрослых с дороги, Алекса и ее школьные друзья придумывают дерзкий план по воссоединению Ахмета с его семьей. Это начало приключения, которое приведет их в Букингемский дворец.

Роман Рауф, изданный в 2018 году, был продан тиражом более полумиллиона экземпляров в Великобритании и отмечен множеством престижных наград.
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