Ванесса Редгрейв и Фрида Пинто сыграют в экранизации детской книги

Ванесса Редгрейв
и Фрида Пинто
сыграют в семейном фильме Стивена Херека «Мальчик за последней партой» (The boy at the back of the class), основанном на одноименной популярной детской книге Онджали К. Рауф. Об этом сообщает Variety
.
Сценарий написал Тим Джон. Продюсерами выступают Адам Ролстон и Дэвид Брейтуэйт. Съемки картины намечены на конец этого года.
В центре сюжета фильма мальчик Ахмет, который поступает в школу, где учится девятилетняя Алекса. Когда она узнает, что он беженец, разлученный со своей семьей, то делает все возможное, чтобы помочь. Убрав взрослых с дороги, Алекса и ее школьные друзья придумывают дерзкий план по воссоединению Ахмета с его семьей. Это начало приключения, которое приведет их в Букингемский дворец.
Роман Рауф, изданный в 2018 году, был продан тиражом более полумиллиона экземпляров в Великобритании и отмечен множеством престижных наград.
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