Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Осторожно, Галаксия! Новый трейлер «Сейлор Мун: Космос»

2 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
2 февраля 2023
Двухсерийное махо-сёдзё «Красавица Воин Сейлор Мун: Космос» обзавелось новым трейлером. Корпят над дилогией студии Toei AnimationКулак Северной звезды», «Мононокэ») и DEENМаньяк: Дзюндзи Ито», «Когда плачут цикады»), релиз первой части состоится 9 июня, а второй — 30 июня.


Основой для «Космоса» послужила арка «Теневая галактика» из финальной части манги Наоко Такэути, где Сейлор Мун и ее союзницы сразятся с опаснейшей врагиней – Сейлор Галаксией, обладающей разрушительной силой.

Читать Все о предыдущем диптихе «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность»
Фильмы станут прямым продолжением полнометражной дилогии «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность», которая, в свою очередь, следовала за событиями сериала «Красавица-воин Сейлор Мун: Кристалл». Музыкальную тему Tsuki no Hana в продолжении легендарной франшизы исполнит японская певица ДаокоКак смотреть фейерверк»).

Осторожно, Галаксия! Новый трейлер «Сейлор Мун: Космос»

Актерский состав проекта пополнился новыми сэйю:
Принцесса Какю — Нана Мидзуки (застенчивая Хината Хюга из «Наруто»)
Сейлор Галаксия — Мэгуми Хаясибара (дерзкая Фэй Валентайн из «Ковбоя Бибопа»)
Тиби-Тиби — Котоно Мицуиси (хладнокровная Уруми Кандзаки из «Крутого учителя Онидзуки»).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Может — сердца, а может — стук в дверь: японский макабр в альманахе «Маньяк Дзюндзи Ито»
Школа жизни: почему «Крутой учитель Онидзука» никогда не устареет
Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме
Поиск по меткам
Studio DeenToei AnimationАнимацияанимемахо-сёдзё
персоны
Наоко Такэути
фильмы
Дзюндзи Ито: МаньякКак смотреть фейерверкКовбой БибопКогда плачут цикадыКрасавица-воин Сейлор МунКрасавица-воин Сейлор Мун: Вечность. Фильм 1Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность. Фильм 2Красавица-воин Сейлор Мун: КосмосКрутой учитель ОнидзукаКулак Северной звездыМононокэНаруто

фотографии >>
Осторожно, Галаксия! Новый трейлер «Сейлор Мун: Космос» фотографии
Осторожно, Галаксия! Новый трейлер «Сейлор Мун: Космос» фотографии
Осторожно, Галаксия! Новый трейлер «Сейлор Мун: Космос» фотографии
Осторожно, Галаксия! Новый трейлер «Сейлор Мун: Космос» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонард Петрашак
1 февраля ушёл из жизни актёр Леонард Петрашак.
Энни Вершинг
29 января ушла из жизни американская актриса Энни Вершинг.
Лиза Лоринг
28 января ушла из жизни американская актриса Лиза Лоринг.
Вячеслав Назарук
28 января ушёл из жизни художник-мультипликатор Вячеслав Назарук.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Алексей Ведерников (II)
Улдис-Янис Вейспалс
Владислав Демченко
Олег Жилин
Татьяна Кузнецова (II)
Евгений Романцов
Егор Рыбаков
Айтурган Темирова
Макарена Гомес
Дориан Грэй
Бонита Грэнвилл
Кристен Риттер
Майкл Ти Уайсс
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Небо над Берлином
драма, мелодрама, фэнтези
Германия, 1987
Гнев
драма
Ливан, Германия, 2021
Хищники
триллер
Испания, Франция, 2022
Ведьма: реинкарнация
фильм ужасов
Мексика, 2022
Метки тьмы
фильм ужасов
США, 2021
Один настоящий день
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2022
Сожги все мои письма
драма, экранизация
Швеция, 2022
Зомби: Из Пусана в Гангнам
комедия, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Лёгкое знакомство
мелодрама
Россия, 2023
Лиза
драма, мелодрама
Россия, 2023
О чём говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Чёрная метка
боевик, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен