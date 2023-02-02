Осторожно, Галаксия! Новый трейлер «Сейлор Мун: Космос»

Двухсерийное махо-сёдзё
«Красавица Воин Сейлор Мун: Космос
» обзавелось новым трейлером. Корпят над дилогией студии Toei Animation
(«Кулак Северной звезды
», «Мононокэ
») и DEEN
(«Маньяк: Дзюндзи Ито
», «Когда плачут цикады
»), релиз первой части состоится 9 июня, а второй — 30 июня.
Основой для «Космоса» послужила арка «Теневая галактика» из финальной части манги Наоко Такэути
, где Сейлор Мун и ее союзницы сразятся с опаснейшей врагиней – Сейлор Галаксией, обладающей разрушительной силой.
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Все о предыдущем диптихе «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность»
Фильмы станут прямым продолжением полнометражной дилогии
«Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность
», которая, в свою очередь, следовала за событиями сериала «Красавица-воин Сейлор Мун: Кристалл
». Музыкальную тему Tsuki no Hana
в продолжении легендарной франшизы исполнит японская певица Даоко
(«Как смотреть фейерверк
»).
Актерский состав проекта пополнился новыми сэйю:
Принцесса Какю — Нана Мидзуки
(застенчивая Хината Хюга из «Наруто
»)
Сейлор Галаксия — Мэгуми Хаясибара
(дерзкая Фэй Валентайн из «Ковбоя Бибопа
»)
Тиби-Тиби — Котоно Мицуиси
(хладнокровная Уруми Кандзаки из «Крутого учителя Онидзуки
»).
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