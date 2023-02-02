Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил спецприз на кинофестивале в Мумбаи

Фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», участвовавший в конкурсной программе кинофестиваля стран ШОС в Индии, получил специальный приз жюри. Киносмотр проходил с 27 по 31 января в Мумбаи, сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая представляла Россию на фестивале.
фото: К/ф «Не хороните меня без Ивана»
Якутская драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о дружбе художника Ивана Попова и якутского крестьянина Степана Бересекова, который периодически впадает в летаргический сон.
«Для международного успеха фильма важно быть ни на кого не похожим. Оставаться собой. И это качество есть в фильме «Не хороните меня без Ивана». Индия принимает кинофестиваль ШОС впервые. Надеюсь, что это послужит укреплению связей российской и индийской киноиндустрии, а также отношений с кинематографистами других стран ШОС», — говорит продюсер Иван Болотников.
Ранее картина «Не хороните меня без Ивана» была награждена специальным дипломом жюри «За раскрытие национальных традиций» на международном кинофестивале «Евразия» в Казахстане, дипломом жюри VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», а также получила главный приз первого кинофестиваля авторского кино «Зимний».
На кинофестивале стран ШОС от России были представлены фильмы во всех программах киносмотра. Гости фестиваля также увидели картины «Подельники» (конкурсная программа), «Сердце пармы» (секция SCO Country Focus), «Мистер Нокаут» (секция SCO Country Focus), «Иван Денисович» (секция Director Focus), «Чинк: хвостатый детектив» (секция Children Focus) и «Мой друг Тигр» (секция короткометражного кино). Всего на смотре было показано 57 работ из 14 стран.
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