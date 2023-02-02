Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил спецприз на кинофестивале в Мумбаи

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Нарушения в работе организма врачи выявили после рождения первенца

«Я теперь всё время со шприцами»: Валерия Ланская рассказала о заболевании диабетом

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Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг» и еще 8 фильмов февраля

Интервью

Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»

Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва