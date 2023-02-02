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Сарик Андреасян отправится на каникулы в Простоквашино

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2 февраля 2023

Сарик Андреасян приобрел права на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Об этом постановщик сообщил у себя в соцсетях.

Сарик Андреасян отправится на каникулы в Простоквашино
фото: Соцсети Сарика Андреасяна

Кто именно выступит режиссером полнометражного фильма, пока неизвестно. Съемки должны стартовать в 2024 году.

«Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!» — написал Андреасян.

Ранее режиссер анонсировал запуск сразу двух новых проектов. Комедийный сериал «Звездный суд» расскажет об известном актере (Максим Лагашкин), который разводится со своей женой (Мария Горбань), обвиняющей его в абьюзе. Режиссерское кресло займет Гарик ПетросянСлон»). Сериал «Без рук» поставит сам Сарик Андреасян. В основу сюжета легла реальная история Маргариты Грачевой, которой муж на почве ревности отрубил руки. Главную роль исполнит Анна Глаубэ, Грачева участвует в проекте в качестве консультанта.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   2.02.2023 - 14:41
Все уже забыли, что он сделал с Карлосоном? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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