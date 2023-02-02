Сарик Андреасян отправится на каникулы в Простоквашино

Кто именно выступит режиссером полнометражного фильма, пока неизвестно. Съемки должны стартовать в 2024 году.
«Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!» — написал Андреасян.
Ранее режиссер анонсировал запуск сразу двух новых проектов. Комедийный сериал «Звездный суд» расскажет об известном актере (Максим Лагашкин), который разводится со своей женой (Мария Горбань), обвиняющей его в абьюзе. Режиссерское кресло займет Гарик Петросян («Слон»). Сериал «Без рук» поставит сам Сарик Андреасян. В основу сюжета легла реальная история Маргариты Грачевой, которой муж на почве ревности отрубил руки. Главную роль исполнит Анна Глаубэ, Грачева участвует в проекте в качестве консультанта.
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