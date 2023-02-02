«Деконструкция» фильма «Монгол» пройдет офлайн 17 февраля

Историк Клим Жуков и ведущая Кристина Егорова впервые проведут «Деконструкцию
» в офлайн-формате 17 февраля в московском «Доме кино». Вместе со зрителями они разберут фильм Сергея Бодрова-старшего
«Монгол
», сообщают организаторы мероприятия.
«Картину «Монгол» зрители просили нас разобрать лет шесть подряд, мы получали сотни и сотни писем на эту тему. Ну что же, пришлось реагировать и организовать открытый показ. «Монгол» посвящен интереснейшей эпохе — второй половине XII века, которая широкой публике практически неизвестна. Попытаемся устранить это досадное упущение. Это время юности Темучина — та история, без которой ему не светило бы стать Чингисханом
», — обещает Клим Жуков.
Также в рамках мероприятия состоится эксклюзивная премьера документального тревел-сериала «Великие империи средней Азии
» от создателей «Деконструкции».
«Деконструкция» — YouTube-проект, рассчитанный на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на экране. Гости шоу – известные ученые, историки и профессионалы в своем деле, которые разбирают кино с точки зрения достоверности.
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