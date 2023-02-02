«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон

Сериал «Вампиры средней полосы
» продлен на третий сезон. Об этом сообщила команда онлайн-кинотеатра START в своем телеграм-канале
.
Второй сезон подготовил смоленским вампирам во главе с дедом Славой немало испытаний. В город нагрянули уральские кровопийцы в исполнении Лукерьи Ильяшенко
, Павла Южакова-Харланчука
и Егора Дружинина
, который сыграл главного злодея сезона — Бориса Феликсовича. В числе новичков была и Ева Смирнова
, появившаяся в образе маленькой девочки Милы, которую смоленская семья вампиров взяла под опеку.
К своим ролям вернулись Юрий Стоянов
, Артем Ткаченко
, Ольга Медынич
, Дмитрий Чеботарев
и Дмитрий Лысенков
. Анастасия Стежко
заменила Екатерину Кузнецову
в роли следовательницы Аннушки. Также в финальных эпизодах «воскрес» герой Глеба Калюжного
— Женек.
Подробности третьего сезона пока в секрете, однако предположения о том, чем продолжится история, можно будет узнать из фильма о фильме, который выйдет эксклюзивно на START 7 февраля. Лента расскажет, как снимались сцены под водой, какие сложности возникли при «воскрешении» Женька и из-за чего Юрий Стоянов поссорился с жителями Смоленска.
Съемки продолжения намечены на лето 2023 года.
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