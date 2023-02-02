Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон

2 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
2 февраля 2023
Сериал «Вампиры средней полосы» продлен на третий сезон. Об этом сообщила команда онлайн-кинотеатра START в своем телеграм-канале.

«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон

Второй сезон подготовил смоленским вампирам во главе с дедом Славой немало испытаний. В город нагрянули уральские кровопийцы в исполнении Лукерьи Ильяшенко, Павла Южакова-Харланчука и Егора Дружинина, который сыграл главного злодея сезона — Бориса Феликсовича. В числе новичков была и Ева Смирнова, появившаяся в образе маленькой девочки Милы, которую смоленская семья вампиров взяла под опеку.

К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев и Дмитрий Лысенков. Анастасия Стежко заменила Екатерину Кузнецову в роли следовательницы Аннушки. Также в финальных эпизодах «воскрес» герой Глеба Калюжного — Женек.

Подробности третьего сезона пока в секрете, однако предположения о том, чем продолжится история, можно будет узнать из фильма о фильме, который выйдет эксклюзивно на START 7 февраля. Лента расскажет, как снимались сцены под водой, какие сложности возникли при «воскрешении» Женька и из-за чего Юрий Стоянов поссорился с жителями Смоленска.

Съемки продолжения намечены на лето 2023 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дмитрий Чеботарёв выпустил клип на песню «Вверх»
Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод»
Лучшие российские сериалы 2022 года. Выбор критиков
«Вампиров средней полосы» покажут на ТВ-3
Юрий Стоянов: «Я сразу понял, что история "Вампиров средней полосы" обречена на успех»
Комедия «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк стартует 2 января
«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках
Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
«Вампиры средней полосы-2»: Спокойно жить не получится
В Санкт-Петербурге состоится показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы»
Опубликован трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы»
«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря
«Вампиры средней полосы» вернутся с новым сезоном в декабре
Лукерья Ильяшенко появится в продолжении «Вампиров средней полосы»
«Вампиры средней полосы» отпразднуют Ивана Купалу во втором сезоне
Дочь Татьяны Догилевой появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»
На вписке с вампирами: Глеб Калюжный, Ольга Медынич и Артём Ткаченко
Все, как у нелюдей: новогодний эпизод «Вампиров средней полосы»
Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы»
Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы»
персоны
Егор ДружининГлеб КалюжныйЮрий СтояновПавел Южаков-Харланчук
фильмы
Вампиры средней полосыВампиры средней полосы-2Вампиры средней полосы. Новогодний эпизод

анонс

Скорбим

Леонард Петрашак
1 февраля ушёл из жизни актёр Леонард Петрашак.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Алексей Ведерников (II)
Улдис-Янис Вейспалс
Владислав Демченко
Олег Жилин
Татьяна Кузнецова (II)
Евгений Романцов
Егор Рыбаков
Айтурган Темирова
Макарена Гомес
Дориан Грэй
Бонита Грэнвилл
Кристен Риттер
Майкл Ти Уайсс
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Небо над Берлином
драма, мелодрама, фэнтези
Германия, 1987
Ведьма: реинкарнация
фильм ужасов
Мексика, 2022
Гнев
драма
Ливан, Германия, 2021
Хищники
триллер
Испания, Франция, 2022
Метки тьмы
фильм ужасов
США, 2021
Один настоящий день
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2022
Сожги все мои письма
драма, экранизация
Швеция, 2022
Зомби: Из Пусана в Гангнам
комедия, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Лёгкое знакомство
мелодрама
Россия, 2023
Лиза
драма, мелодрама
Россия, 2023
О чём говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Чёрная метка
боевик, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен