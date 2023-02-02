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PREMIER и SRSLY запускают медиа о российском кино

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2 февраля 2023
Интернет-издание SRSLY и онлайн-кинотеатр PREMIER совместно запустили медиа о российском кино. О старте проекта они рассказали на презентации в ресторане Savva.

PREMIER и SRSLY запускают медиа о российском кино
фото: Пресс-служба PREMIER

Новое медиа будет включать в себя новости, интервью с актерами, режиссерами и другими деятелями киноиндустрии, репортажи со съемочных площадок, подкасты, новые форматы с элементами шоу, подборки от редакции, живую ленту с эксклюзивными фотографиями и видео от артистов, профайлы деятелей киноиндустрии и многое другое.

Возглавлять совместный проект SRSLY и PREMIER будет генеральный директор SRSLY и «Вокруг ТВ» Алексей Федорко, а куратором отдела кино станет Илона Егиазарова, главный редактор «Вокруг ТВ».

«Мы выпускаем 2-3 проекта собственного производства ежемесячно, развиваем документальное направление, выпускаем множество проектов в копродукции с другими видеосервисами и регулярно пополняем библиотеку зарубежными фильмами и сериалами. Мы любим российское кино и стараемся развивать его, делать разным, узнаваемым и полезным для зрителей. Теперь вместе с успешным интернет-проектом SRSLY мы будем создавать медиа о российском кино. Мы в PREMIER считаем важным давать возможность новым режиссерам, сценаристам и актерам показывать свой талант. И мы хотим, чтобы об этих новых для индустрии именах поскорее узнали зрители», — рассказывает Макар Кожухов, заместитель генерального директора PREMIER.
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