Заразные волки, медведи и Алексей Серебряков в трейлере «Бешенства»

Вышел трейлер «Бешенства
» — триллера Дмитрия Дьяченко
с Алексеем Серебряковым
в главной роли. Основой для сюжета послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году. В тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Зараженные волки становятся всё свирепее, и даже малейший их укус несёт верную смерть. В это же время отчаявшийся отец решает насильно изолировать своего сына в одном из охотничьих домиков, чтобы спасти его от зависимости. Вскоре ему и нескольким местным жителям предстоит сразиться не только с бешеной стаей, но и с самым опасным хищником леса.
Дмитрий Дьяченко – на сегодняшний момент самый кассовый российский режиссер, в его фильмографии не только чемпион-«Чебурашка
», но и франшиза «Последний богатырь
», «О чём говорят мужчины
», «День радио
», сериалы «Кухня
» и «Отель Элеон
».
В фильме снимались также Евгений Ткачук
, Георгий Дронов
, Анна Уколова
, Кирилл Полухин
, Ангелина Стречина
, Александр Устюгов
.
В российский прокат картина выйдет 23 февраля.
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