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Заразные волки, медведи и Алексей Серебряков в трейлере «Бешенства»

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Новости кино >>
2 февраля 2023
Вышел трейлер «Бешенства» — триллера Дмитрия Дьяченко с Алексеем Серебряковым в главной роли. Основой для сюжета послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году. В тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Зараженные волки становятся всё свирепее, и даже малейший их укус несёт верную смерть. В это же время отчаявшийся отец решает насильно изолировать своего сына в одном из охотничьих домиков, чтобы спасти его от зависимости. Вскоре ему и нескольким местным жителям предстоит сразиться не только с бешеной стаей, но и с самым опасным хищником леса.



Дмитрий Дьяченко – на сегодняшний момент самый кассовый российский режиссер, в его фильмографии не только чемпион-«Чебурашка», но и франшиза «Последний богатырь», «О чём говорят мужчины», «День радио», сериалы «Кухня» и «Отель Элеон».

В фильме снимались также Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов.

В российский прокат картина выйдет 23 февраля.
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Заразные волки, медведи и Алексей Серебряков в трейлере «Бешенства» фотографии
Заразные волки, медведи и Алексей Серебряков в трейлере «Бешенства» фотографии
Заразные волки, медведи и Алексей Серебряков в трейлере «Бешенства» фотографии
Заразные волки, медведи и Алексей Серебряков в трейлере «Бешенства» фотографии
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