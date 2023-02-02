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Едь, катись, гони: Ольга Лерман в трейлере комедийного роуд-муви «Поехавшая»

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Новости кино >>
2 февраля 2023

В сети появился трейлер комедии «Поехавшая» режиссёра Антона МасловаВампиры средней полосы»).


После череды неурядиц Аня Смолина решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет. Жительница мегаполиса, Аня не готова к дороге в 10 тысяч километров, стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям. Она поймет это уже в пути. Но не повернет назад. Сможет ли Аня довериться судьбе и справиться с трудностями, которые ей приготовила долгая дорога, полная невероятных встреч и удивительных пейзажей?

«Россия, конечно, невероятно красива! Природа была на нашей стороне! Уверен, зритель сможет почувствовать это через наше кино», — поделился режиссёр Антон Маслов.

Едь, катись, гони: Ольга Лерман в трейлере комедийного роуд-муви «Поехавшая»

Ведущие роли в картине исполнили Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк и другие.

В основу фильма легла книга «А чего дома сидеть», в которой описана реальная история Ани Смолиной, отправившейся в путешествие на велосипеде через всю страну. По признанию Ольги Лерман, путешествие съёмочной группы от Москвы до Байкала многому научило всех членов команды. А для самой исполнительницы главной роли «Поехавшая» — «не просто кино, а очень ценные встречи и переосмысления».

В широкий прокат фильм «Поехавшая» выйдет 8 марта.
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Едь, катись, гони: Ольга Лерман в трейлере комедийного роуд-муви «Поехавшая» фотографии
Едь, катись, гони: Ольга Лерман в трейлере комедийного роуд-муви «Поехавшая» фотографии
Едь, катись, гони: Ольга Лерман в трейлере комедийного роуд-муви «Поехавшая» фотографии
Едь, катись, гони: Ольга Лерман в трейлере комедийного роуд-муви «Поехавшая» фотографии
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