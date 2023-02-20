Действие комедии разворачивается в начале нулевых в провинциальном городке, находящемся вблизи федеральной трассы. Главная героиня — владелица придорожного кафе Тамара, которая начинала бизнес в девяностые вместе с мужем, но после развода вела его одна. Ей придется внезапно столкнуться с известием о кончине бывшего супруга и увидеть на пороге его вдову Наталью, которая тоже претендует на управление кафе. Двум женщинам из разных миров, но с общим прошлым придется как-то уживаться вместе в стенах культового придорожного заведения, где, как это водится в нулевых, происходит много чего интересного.
Создатели сериала обещают ностальгическую атмосферу яркой жизни нулевых: с телефонами-раскладушками, песнями группы «Звери» из каждого утюга и ультрамодными джинсами с низкой талией. Комедия покажет провинциальный 2003-й с типичными проблемами людей того времени, которые за 20 лет не особо изменились.
По словам креативного продюсера и соавтора сценария Марины Никольской, это «очень смешной, трогательный, глубокий сериал. Нельзя отказывать себе в удовольствии провести вечер в хорошей компании. Здесь можно увидеть Марину Федункив в образе, который максимально приближен к ней настоящей, при этом наполнен какими-то присущими ей выражениями, ее творческими спонтанными решениями, родившимися на площадке. Посмотреть сериал – это почти как к ней в гости сходить. Для Марии Смольниковой это, наоборот нетипичная история, потому что ее невероятный талант чаще доступен ценителям драмы и театральной аудитории, а тут можно просто нажать кнопку телевизора и наслаждаться тем, как играет эта удивительная актриса. Кроме главных героинь, в сериале много новых лиц, которые открывает режиссер Жанна Кадникова: она никогда не цепляется за готовые решения, всегда находит удивительно органичных актеров и творит с ними волшебство комедии».
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